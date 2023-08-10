当店の記念日 新品未使用　最新作入荷　人気ロング　ピアス　18k チェーン　全長約　5.4cm ピアス(両耳用)

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さくまる様【美品】Christian Dior ピアス Dロゴ ハート シルバー



Diorピアス♡

■サイズ

エテ クリアビジュー アメリカンピアス

全長：約5.4cm（金具を含む）

ete K18/925 ピアス 美品



新品未使用 最新作入荷 人気ロング ピアス 18k チェーン 全長約 5.4cm

フックピアスの線径：約0.5mm

アンティーク K18 パール フラワーモチーフ フープ フープ ピアス

フック 18k

【SIENA ROSE】シエナロゼ K10YG FREELYピアス セット

素材 18k 1.2㌘

シャネルvintageゴールドアイボリーピアス

片方 0.6g

K18YG イエローゴールド あこや真珠 ピアス フープピアス リングピアス

附属 無し

ペア ブルーダイヤモンド 0.17&.0.18ct トリートメント

幅 0.3㌢

完売品 アガットagete 天然石アメトリン k10アメリカンピアス

長さ 4.4㌢ フック1cm

Ringing様 ピアスネックレストップセットご確認専用ページ

購入時期:2023年4月下旬

ヴァンドーム青山 K18 ロングパールピアス

購入先 :大手日本宝石卸売業者

】ChristianDior ボール ピアス ビジュー ストーン ロゴ



サファイアハートダイヤピアス

店頭販売価額 39,000円 [税抜]

【本日限定】イタリア製 ２色イヤリング 一回使用



ほぼ未使用 CELINE ピアス パール 両耳

⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。

【レア】CHANEL シャネル チェーン レザー ココマーク フープ ピアス

宜しくお願いしますm(_ _)m

値下、K18YGパライバトルマリンピアス 約2.5mm×2

#sai商品在庫

ジュエリーSSナナイロ様専用ページ



ヴェレッタオッターヴァveretta 8va パール ピアス K18ゴールド

こちらの商品は18金を贅沢に使った作りの良い

CHANEL シャネル ピアス ゴールドピアス

ゴージャス系ロングピアスになります♪( ´θ｀)

シャネル ピアス フープピアス



Tom Wood ゴールドフープピアス トムウッドIce Hoop Large

3本のチェーンがそれぞれ違った輝きを軽やかに揺れキラキラ輝きオシャレ感を一際引き立てくれますよ( ✌︎'ω')✌︎

g655 希少 ティファニー バードクロス 鳥 ピアス シルバー 925

シンプルなデザインでスタイルを選ばすコーディネートに取り入れて頂けます。

K14WG 天然南洋白蝶ゴールデン真珠 丸系ピアス 13.65/13.60mm



★ダブル0.3ct★✨ダイヤモンドG,H,I-1,Goodプラチナスタッドピアス

☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m

K18YG 18金 グルグル オニキス 揺れる スタッドピアス 750 新品



【agete】K10ピアス ・チャームセット

●その他、注意事項：

【Jewel closet by L&Co.】K10 2連風 フープピアス 金

アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます♪m(_ _)m■サイズ全長：約5.4cm（金具を含む）フックピアスの線径：約0.5mmフック 18k素材 18k 1.2㌘片方 0.6g附属 無し幅 0.3㌢長さ 4.4㌢ フック1cm購入時期:2023年4月下旬購入先 :大手日本宝石卸売業者店頭販売価額 39,000円 [税抜]⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。 宜しくお願いしますm(_ _)m#sai商品在庫こちらの商品は18金を贅沢に使った作りの良いゴージャス系ロングピアスになります♪( ´θ｀)3本のチェーンがそれぞれ違った輝きを軽やかに揺れキラキラ輝きオシャレ感を一際引き立てくれますよ( ✌︎'ω')✌︎シンプルなデザインでスタイルを選ばすコーディネートに取り入れて頂けます。☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m●その他、注意事項：アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ダイヤモンドピアスk 18ゴールドダブルロックキャッチ付きスタージュエリー アメシストピアスピアス パライバトルマリン (541)マベパール ピアス ヴィンテージサマンサシルバー ケース付き シェル リング かわいい 星 フラワー ブルーagete アガット アメリカンピアス クォーツCHANELのピアス イヤーカフアルティーダウード ピアス アイオライト ロンドンブルートパーズK18 パイプ ゴールド フープ ピアス 1.5×25ｍｍ 【輪っか】アーカー AHKHA ビンドゥチェーンピアス