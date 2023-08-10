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当店の記念日 新品未使用　最新作入荷　人気ロング　ピアス　18k チェーン　全長約　5.4cm ピアス(両耳用)

商品の説明

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さくまる様【美品】Christian Dior ピアス Dロゴ ハート シルバー

Diorピアス♡
■サイズ
エテ　クリアビジュー　アメリカンピアス
全長：約5.4cm（金具を含む）
ete K18/925 ピアス 美品

新品未使用　最新作入荷　人気ロング　ピアス　18k チェーン　全長約　5.4cm
フックピアスの線径：約0.5mm
アンティーク K18 パール フラワーモチーフ フープ フープ ピアス
フック 18k
【SIENA ROSE】シエナロゼ K10YG FREELYピアス セット
素材　　18k 1.2㌘
シャネルvintageゴールドアイボリーピアス
片方　　0.6g
K18YG イエローゴールド あこや真珠 ピアス フープピアス リングピアス
附属　　無し
ペア ブルーダイヤモンド 0.17&.0.18ct トリートメント
幅　　　0.3㌢
完売品　アガットagete　天然石アメトリン　k10アメリカンピアス
長さ　　4.4㌢　フック1cm
Ringing様　ピアスネックレストップセットご確認専用ページ
購入時期:2023年4月下旬
ヴァンドーム青山　K18　ロングパールピアス
購入先　:大手日本宝石卸売業者
】ChristianDior ボール ピアス ビジュー ストーン ロゴ

サファイアハートダイヤピアス
店頭販売価額　39,000円　[税抜]
【本日限定】イタリア製　２色イヤリング　一回使用

ほぼ未使用 CELINE ピアス パール 両耳
⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。
【レア】CHANEL シャネル　チェーン　レザー　ココマーク　フープ　ピアス
　　宜しくお願いしますm(_ _)m
値下、K18YGパライバトルマリンピアス 約2.5mm×2
#sai商品在庫
ジュエリーSSナナイロ様専用ページ

ヴェレッタオッターヴァveretta 8va パール ピアス K18ゴールド
こちらの商品は18金を贅沢に使った作りの良い
CHANEL シャネル　ピアス　ゴールドピアス
ゴージャス系ロングピアスになります♪( ´θ｀)
シャネル ピアス　フープピアス

Tom Wood ゴールドフープピアス　トムウッドIce Hoop Large
3本のチェーンがそれぞれ違った輝きを軽やかに揺れキラキラ輝きオシャレ感を一際引き立てくれますよ( ✌︎'ω')✌︎
g655 希少　ティファニー　バードクロス　鳥　ピアス　シルバー　925
シンプルなデザインでスタイルを選ばすコーディネートに取り入れて頂けます。
K14WG 天然南洋白蝶ゴールデン真珠　丸系ピアス　13.65/13.60mm

★ダブル0.3ct★✨ダイヤモンドG,H,I-1,Goodプラチナスタッドピアス
☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m
K18YG 18金 　グルグル　オニキス　揺れる　スタッドピアス　750　新品

【agete】K10ピアス ・チャームセット
●その他、注意事項：
【Jewel closet by L&Co.】K10 2連風 フープピアス　金
アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m

ダイヤモンドピアスk 18ゴールドダブルロックキャッチ付き

商品の情報

商品の状態新品、未使用

スタージュエリー アメシストピアス

ピアス　パライバトルマリン (541)

マベパール　ピアス　ヴィンテージ

サマンサシルバー　ケース付き　シェル　リング　かわいい　星　フラワー　ブルー

agete アガット　アメリカンピアス　クォーツ

CHANELのピアス　イヤーカフ

アルティーダウード ピアス　アイオライト　ロンドンブルートパーズ

K18 パイプ ゴールド フープ ピアス 1.5×25ｍｍ 【輪っか】

アーカー AHKHA ビンドゥチェーンピアス
ご覧いただきありがとうございます♪m(_ _)m■サイズ全長：約5.4cm（金具を含む）フックピアスの線径：約0.5mmフック 18k素材　　18k 1.2㌘片方　　0.6g附属　　無し幅　　　0.3㌢長さ　　4.4㌢　フック1cm購入時期:2023年4月下旬購入先　:大手日本宝石卸売業者店頭販売価額　39,000円　[税抜]⚠️ご購入前にプロフィールを、お読み頂けたら幸いです。　　宜しくお願いしますm(_ _)m#sai商品在庫こちらの商品は18金を贅沢に使った作りの良いゴージャス系ロングピアスになります♪( ´θ｀)3本のチェーンがそれぞれ違った輝きを軽やかに揺れキラキラ輝きオシャレ感を一際引き立てくれますよ( ✌︎'ω')✌︎シンプルなデザインでスタイルを選ばすコーディネートに取り入れて頂けます。☆素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さいm(_ _)m●その他、注意事項：アイホンにて撮影撮影の為、実際の商品の色、質感などが、若干ですが、異なる場合があります。品質の状態は写真をご確認くださいm(_ _)m

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商品の状態新品、未使用

当店の記念日 新品未使用　最新作入荷　人気ロング　ピアス　18k チェーン　全長約　5.4cm ピアス(両耳用)

34分钟前

当店の記念日 新品未使用　最新作入荷　人気ロング　ピアス　18k チェーン　全長約　5.4cm ピアス(両耳用)

¥22,380 ¥12,533

(税込) 送料込み
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efcad17236a7ac

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