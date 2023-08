⬇️フォロー割⬇️

◆アイテム

☑️【新品】Daniele Alessandrini IT41

ネグローニ negroni

マイケルコース メンズ レザースニーカー

イデア idea

ドライビングシューズ レザースニーカー

◆カラー・・画像参照

(色写りは多少の違いがあるかもしれません

がご了承下さい)

◆表記サイズ・・26

【実寸サイズ/cm】

靴幅・・10.5

アウトソール・・30

(若干の誤差があるかもしれませんがご了承

下さい)

◆状態・・USED

大きなダメージ等なく状態は良好です

◆画像の付属品、小物

シューキーパーは付きません。

◆USEDの商品に関しましてはあくまで素人

検品ですので、汚れ等見落としがある場合

がございます。十分納得した上でのご購入

でお願いいたします。

650/35

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

