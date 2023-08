『商品詳細』

新品未使用SupremeBandanaFauxFurBomberJacket M

«コンディション»

⇒B(状態良好)

S:新品未使用,タグ付き,デッドストック

A:使用感やダメージ感が少ない美品状態

B:通常の古着位の使用感で状態良好

C:着用には問題は無いが目立つ使用感やダメージがある状態

«サイズ詳細»

表記:なし

着用感:M

着丈:65cm

肩幅:48cm

身幅:58cm

袖丈:66cm

※着用感は当社独自基準による参考サイズです。

※測定値の若干の誤差はご了承ください。

«素材»

⇒ポリエステル55%ウール45%

«発送・送料について»

⇒基本的にお支払い確認日の2~3日後に発送させていただきます。

⇒梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

20230630

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

