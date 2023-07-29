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驚きの価格が実現！ Airlines Hoops Frequent KOBE Club Flyer その他

商品の説明

スリーブに入れて暗所で保管していた為比較的状態は良いと思いますが、20年以上前の物ですので、細かいスレやキズなど、気になさる方はご遠慮ください。　　　　　　　　
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商品の情報

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スリーブに入れて暗所で保管していた為比較的状態は良いと思いますが、20年以上前の物ですので、細かいスレやキズなど、気になさる方はご遠慮ください。　　　　　　　　KOBEKOBE BYRANTNBAコービーコービーブライアントNBAカードNBAトレーディングカードジョーダンマイケルジョーダンJORDANMICHAEL JORDANトレーディングカード···トレカその他ボックス パック シングル

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

驚きの価格が実現！ Airlines Hoops Frequent KOBE Club Flyer その他

38分钟前

驚きの価格が実現！ Airlines Hoops Frequent KOBE Club Flyer その他

¥28,800 ¥16,128

(税込) 送料込み
2
7
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出品者

25414a06

 347

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コメント (7)

25414a06
驚きの価格が実現！ Airlines Hoops Frequent KOBE Club Flyer その他 驚きの価格が実現！ Airlines Hoops Frequent KOBE Club Flyer その他

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