素晴らしい価格 極美品❤️Canon kiss X5❤️高画質❤️フルHD動画❤️初心者おすすめ デジタルカメラ

Ricoh リコー GR DIGITAL II



■ kiss X5は初めての方でも扱いやすい

1800万画素の高画質でフルHD動画が

撮影可能な一眼レフカメラです♪

ライブビュー機能とバリアングル液晶搭載で

一眼レフの中でも数少ない自撮りができちゃう機種♪

また、ガイド機能付きなのでスキルの無い方でもきれいなお写真を撮ることができ初心者の方でも安心して使用が可能です♩

❤️コンディション❤️

各動作はとてもスムーズで、

通常撮影など基本動作は確認済みで、

コンディションは良好です!

外観わずかなスレキズのみで

目立つダメージはありません。

気持ちよくお使い可能♪

レンズ・ファインダー内は一眼カメラ特有の

チリ等の混入のみで、通常撮影時に影響ありません♪

❤️セット内容❤️

・カメラ本体

・標準レンズ

・ボディキャップ

・フロントキャップ

・リアキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

・取扱説明書(電子版になります)

・1ヶ月保証書

❤️おまけ❤️

・エアブラシ

・マイクロファイバークロス

・SDカード

【関連機種】

EOS Kiss X/Kiss X2/Kiss X3/Kiss X4/Kiss X5/Kiss X6i

Kiss X7/Kiss X7i/など

❤️初期不良につきましては、当方負担返品保証にて対応致します♩

✨ご覧頂きありがとうございます✨⭐️⭐️今回の商品は⭐️⭐️極美品❤️Canon kiss X5❤️高画質❤️フルHD動画❤️初心者おすすめコメントなし&即購入大歓迎いたします♪❤️おすすめポイント❤️✨ライブビュー+可動液晶でラクラク自撮り可能♪❤ガイド機能付きで初心者も女性の方でも安心♪✨安心の1ヶ月保証♪❤全国送料無料でお届け♪✨SDカード付き♪■ kiss X5は初めての方でも扱いやすい1800万画素の高画質でフルHD動画が撮影可能な一眼レフカメラです♪ライブビュー機能とバリアングル液晶搭載で一眼レフの中でも数少ない自撮りができちゃう機種♪また、ガイド機能付きなのでスキルの無い方でもきれいなお写真を撮ることができ初心者の方でも安心して使用が可能です♩❤️コンディション❤️各動作はとてもスムーズで、通常撮影など基本動作は確認済みで、コンディションは良好です!外観わずかなスレキズのみで目立つダメージはありません。気持ちよくお使い可能♪レンズ・ファインダー内は一眼カメラ特有のチリ等の混入のみで、通常撮影時に影響ありません♪❤️セット内容❤️・カメラ本体・標準レンズ・ボディキャップ・フロントキャップ・リアキャップ・バッテリー・充電器・ストラップ・取扱説明書(電子版になります)・1ヶ月保証書❤️おまけ❤️・エアブラシ・マイクロファイバークロス・SDカード【関連機種】EOS Kiss X/Kiss X2/Kiss X3/Kiss X4/Kiss X5/Kiss X6iKiss X7/Kiss X7i/など❤️初期不良につきましては、当方負担返品保証にて対応致します♩他にも色々なカメラを出品しております!!#カメラshopゆうか#高性能カメラ#初心者おすすめカメラ❄以上です❄最後までご覧頂きありがとうございました!!✨お気軽にコメントくださいませ✨

