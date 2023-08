商品名

大型 プール

組立の時サイズ

400x315x185cm

特徴

1-4人用

重量

約20KG

材質

滑り面:480Dオックスフォード布、その他:420Dオックスフォード布

ブロワー:PP他

セット内容

固定用ペグ、本体収納ケース、電動ブロワー(450w)、補修用生地、取り扱い説明書

商品状態

新品、未使用。

ご注意

通常使用に影響のない小さなほつれ等がある場合がございます。使用上問題の無い物の場合は保証の対象外とさせていただきます。

毎日遊べる大型遊園地

対象年齢:18ヶ月~

お子様1-4人用

l 一年中楽しめる設計

春、夏は―

1広くて浅いプール

2ウオータースライダー

秋、冬は―

ボールプール

※ボールは付いておりません。

ボールプールに入って! ボール投げ遊び

トランポリンゾーン スライダーを上り下りする

もしお家に設置すれば、天気を問わずいつでも遊べます。

l 小さい子供も楽に使えます!

登りやすいステップ~小さい子供でもスライダーに登れる。

トランポリンゾーンにネットが付いて、子供の落下を防止する

l こだわりの高品質

丈夫な素材

防水 防カビ 破れにくい

汚れが拭きやすい

補修用の備品が付属している

穴が空いても大丈夫~補修用の生地を縫い付ければまた使える!

固定用ペグが付属している

ペグを地面に深く差して倒れにくい!

専用バッグ付き

空気をぬいた後、2~4つ折にして専用バッグに入れます。持ち運びは楽ですから、いろいろな場所で遊べます。

電動ブロワー付き、空気を送り続ける。

ブロワーから空気を送り込まれて、1分ほどで膨らみます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

