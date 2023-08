*掲載画像はすべて実物を私が撮影したものです。

ありのままをご覧いただきたいので、画像加工はしておりません。

*最近私の画像、説明文を転用し、闇サイトにて恐ろしく安価で出品している輩がいるようです。彼らは全てまがいものです。ご注意を。

【表記サイズ】22.5

・アウトソール24cm

・足幅9cm

靴裏で計測しています

【状態に関する特記事項】

・未使用のキレイな品です。

【ブランド】margaret howell idea

マーガレット・ハウエル アイデア

【タイプ】フラットスリッポン

【素材】牛革 レザー

レザーソール

【生産国】日本

【型番】5131

【カラー】黒

ブラック

【付属品】なし

30042023

【注意事項】

※梱包材(プチプチ)に包み,段ボールにいれて発送いたします

梱包が丁寧と大変好評です。

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド マーガレットハウエルアイデア 商品の状態 新品、未使用

*掲載画像はすべて実物を私が撮影したものです。ありのままをご覧いただきたいので、画像加工はしておりません。*最近私の画像、説明文を転用し、闇サイトにて恐ろしく安価で出品している輩がいるようです。彼らは全てまがいものです。ご注意を。【表記サイズ】22.5・アウトソール24cm ・足幅9cm靴裏で計測しています【状態に関する特記事項】・未使用のキレイな品です。【ブランド】margaret howell ideaマーガレット・ハウエル アイデア【タイプ】フラットスリッポン【素材】牛革 レザーレザーソール【生産国】日本【型番】5131【カラー】黒ブラック 【付属品】なし30042023【注意事項】※梱包材(プチプチ)に包み,段ボールにいれて発送いたします梱包が丁寧と大変好評です。

