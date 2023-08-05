当店の記念日 s 様　専用ページ ショルダーバッグ

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素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい。

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バッグは全て手作業で作られております。

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製造過程上、バッグの内側に印つけのチャコ跡が付着しています。

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あらかじめご了承ください。

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商品の情報 ブランド アパルトモンドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

⚪︎ こちらは専用ページになります。7月8日(土)迄のお取り置きです。新品未使用品State of Escape ステイトオブエスケープ MICRO マイクロネオプレンダスティピンクリピーター フォロワーさまお値引き23,000円国内正規品です。サザビーリーグのタグ付き公式サイトの画像では明るめのピンクに写っておりますが実物は落ち着いたダスティ＝くすんだ大人カラーです。︎ 曇り空自然光照明なし加工なしの撮影になります。●サイズ横 約 19cm縦 約 14cmマチ 約 9cm素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい。●その他付属：タグメッシュネット（袋）定価 39,600円⚠︎⚠︎⚠︎バッグは全て手作業で作られております。製造過程上、バッグの内側に印つけのチャコ跡が付着しています。あらかじめご了承ください。細かな点が気になられる方、お取引をご心配に思われる方はご購入をお控え下さい。気になる点は必ずご質問下さい。State of Escapeバーニーズニューヨークルタロンエストネーションビューティーアンドユースノーリーズジャーナルスタンダード プラージュトゥモローランドイエナイエナスローブアーバンリサーチドアーズビームスカラー···ピンク素材···その他

商品の情報 ブランド アパルトモンドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

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