安価 【美品】CORONA CDM-F1020 冷風機能付き衣類乾燥除湿機 除湿機

値下げ不可。

美品Panasonic 衣類乾燥除湿機 F-YZT60 2020年製 除湿機



SHARP CV-R63CX-S 除湿機 衣類乾燥機 多機能除湿機 冷風

本体のみとなります。

プラズマクラスター 冷風 衣類乾燥除湿機



CORONA CD-S6321(W) WHITE

綺麗ですが中古品のため写真にて状態を確認してください。

SHARP CV-N71-W 衣類 乾燥 除湿機 シャープ プラズマクラスター



IRIS KIJC-J56 2023年購入数回使用

コロナ CORONA CDM-F1020 冷風機能付き衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー スカイブルー コンプレッサー方式 木造13畳まで 鉄筋25畳まで ポータブルクーラー 乾燥機 移動式エアコン スポットクーラー スポットエアコン 冷風機

ふく様専用 コロナ 除湿機 CD-S6320



アイリスオーヤマ 空気清浄機能付き 除湿器 DCE-120 除湿能力23畳

●最大吹き出し温度差-10℃のさわやか冷風。

コロナ冷風・衣類乾燥除湿機CORONA CDM-1421 ダクト 説明書付き

●エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

アイリスオーヤマ サーキュレーター衣類乾燥除湿器 取説付

●3モードスイングルーバー。

SHARP CV-N120-W 除湿 消臭

●ランドリールーバー搭載。

【M1271-124-92】除湿機 サーキュレーター 除湿量2200ML

●排熱を室外に出して快適。

【新品】パナソニック除湿機 F-YHVX120

●水捨て回数が少ない5.8L大容量タンク。

美品 EENOUR 2ドア CWP-20L ダブルペルチェ冷温庫

●本体内部をカラッと清潔に「内部乾燥モード」。

パナソニック F-YHHX120 除湿機

●ツインロータリーコンプレッサー搭載。

衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマ IJC-H140【未使用】

●除菌・脱臭※2シート搭載。除湿方式(除湿機):コンプレッサー方式

SHARP CV-EF120-W 衣類乾燥 除湿機 空気清浄機 シャープ

除湿可能面積（木造一戸建住宅・和室）:11畳 ※50Hz 13畳 ※60Hz

ナカトミ NAKATOMI 業務用 DM-15 除湿機 2020年製

除湿可能面積（プレハブ一戸建住宅・洋室）:17畳 ※50Hz 19畳 ※60Hz

値下げしました！CORONA CDM-1020 AS 冷風 衣類乾燥 除湿機

除湿可能面積（コンクリート集合住宅・洋室）:23畳 ※50Hz 25畳 ※60Hz

【美品】CORONA CDM-F1020 冷風機能付き衣類乾燥除湿機

除湿能力（50Hz）:9L/日

DAIKIN JTK10BS-W 未使用 ルームドライヤー 結露、カビ防止 梅雨

除湿能力（60Hz）:10L/日

Panasonic ・衣類乾燥除湿機

運転モード:冷風

アイリスオーヤマ KIJDC-L50 サーキュレーター付き除湿機 5L

衣類乾燥:除湿

【専用】コロナ 除湿機 CD-H1815 衣類乾燥除湿機 ブラウン CORONA



これからの季節に⭐️ 除湿機 除湿器 衣類乾燥機 除湿 木造15畳鉄筋30畳 静音

冷風機能:あり

美品Panasonic 衣類乾燥除湿機 F-YZT60 2020年製 除湿機

排熱ダクト：長さ950mm

SHARP CV-R63CX-S 除湿機 衣類乾燥機 多機能除湿機 冷風

タイマー：1・2・6時間切タイマー

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げ不可。本体のみとなります。綺麗ですが中古品のため写真にて状態を確認してください。コロナ CORONA CDM-F1020 冷風機能付き衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー スカイブルー コンプレッサー方式 木造13畳まで 鉄筋25畳まで ポータブルクーラー 乾燥機 移動式エアコン スポットクーラー スポットエアコン 冷風機●最大吹き出し温度差-10℃のさわやか冷風。●エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。●3モードスイングルーバー。●ランドリールーバー搭載。●排熱を室外に出して快適。●水捨て回数が少ない5.8L大容量タンク。●本体内部をカラッと清潔に「内部乾燥モード」。●ツインロータリーコンプレッサー搭載。●除菌・脱臭※2シート搭載。除湿方式(除湿機):コンプレッサー方式除湿可能面積（木造一戸建住宅・和室）:11畳 ※50Hz 13畳 ※60Hz除湿可能面積（プレハブ一戸建住宅・洋室）:17畳 ※50Hz 19畳 ※60Hz除湿可能面積（コンクリート集合住宅・洋室）:23畳 ※50Hz 25畳 ※60Hz除湿能力（50Hz）:9L/日除湿能力（60Hz）:10L/日運転モード:冷風衣類乾燥:除湿冷風機能:あり排熱ダクト：長さ950mmタイマー：1・2・6時間切タイマー

商品の情報 ブランド コロナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

プラズマクラスター 冷風 衣類乾燥除湿機CORONA CD-S6321(W) WHITESHARP CV-N71-W 衣類 乾燥 除湿機 シャープ プラズマクラスターIRIS KIJC-J56 2023年購入数回使用ふく様専用 コロナ 除湿機 CD-S6320