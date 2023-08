プロフ必読下さい。

最近プロフを読まずにコメント、購入される方が多く迷惑しています。

お取引に関する事は全てプロフに記載していますので、必ず先にお読み下さい。

お取り置き、お値下げ不可。

即購入可。

購入後、必ず取引メッセージをお願いします。

公式品。

JPFCで購入しました。

CDはそれぞれ1度再生しています。

QRコードは使用してしまった為ありませんが、それ以外は揃っています。

ランダムトレカ グク

ランダムポスカ グク

自宅保管品になりますので、神経質な方は購入をご遠慮下さい。

フォトブックの表紙が、SNSでも話題にあがっていたように当方のもひび割れしています。(画像7枚目参照)

積み重ねて置いていた訳ではなく、立てて収納していました。

以下JPFC Shopの内容説明文を添付します。↓↓↓

Outer Sleeve : W 190 × L 252 x H 60 (mm) 1種

- Outer Box : W 188 x L 250 x H 59 (m) 1種

- The Art of Proof: W 170 x H 238 (mm) 1種 32ページ

- Photograph : W 170 x H 238 ( m) 1種 104ページ

- Epilogue :W 170 x H 238 (mm) 1種(80 ページ)

- Lyrics:W 170 xH 238 (mm) 1種(44ページ)

- CD Plate : W 170 x H 238 mm 1種

- CD: 3種

- Photocard A(Set): W 54 x H 86 ml 7枚

- Photocard B (Random) : W 54 x H 86 (mm)

8種のうちランダムで1種

- Postcard (Random) : W 100 x H 150 (mm) 8種のうちランダムで1種

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

