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100％安い 689g 14inch LIFEBOOK 16GB/512GB UH-X/H1 ノートPC

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軽さに惹かれて購入しましたが、Macユーザーのため、ほとんど出番ありませんでした。せっかくの最新モデルですので、もっとモバイルPCとしてご活用いただける方にお譲りします。2024年4月8日までの保証書付です。Windows 11 Pro 64ビット版インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (最大5.00GHz)16GB［オンボード／交換増設不可](デュアルチャネル対応 LPDDR5-6400)SSD 512GB14.0型ワイド WUXGA 広視野角液晶 （ノングレア）[1920×1200]

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100％安い 689g 14inch LIFEBOOK 16GB/512GB UH-X/H1 ノートPC

56分钟前

100％安い 689g 14inch LIFEBOOK 16GB/512GB UH-X/H1 ノートPC

¥215,000 ¥98,900

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52de27b

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52de27b
100％安い 689g 14inch LIFEBOOK 16GB/512GB UH-X/H1 ノートPC 100％安い 689g 14inch LIFEBOOK 16GB/512GB UH-X/H1 ノートPC

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