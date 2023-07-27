100％安い 689g 14inch LIFEBOOK 16GB/512GB UH-X/H1 ノートPC

軽さに惹かれて購入しましたが、

レッツノートSX-4超速SSD256GBメモリ8GB DVDマルチoffice

Macユーザーのため、ほとんど出番ありませんでした。

MacBook Pro 2013 13インチ 512GB



MacBook Air （2018年式・完動美品）

せっかくの最新モデルですので、もっとモバイルPCとしてご活用いただける方にお譲りします。

【人気のレッド】ノートPC FUJITSU LIFEBOOK AH45/K



MO-27.動作品SSD搭載/メモリ8GB/ノートパソコン

2024年4月8日までの保証書付です。

東芝 2019年製 第8世代i5 SSD1000GB メモリ12GB



Panasonic CF-XZ6 8G/SSD512G/Offce2021

Windows 11 Pro 64ビット版

【バッテリー新品】Apple MacBook Air 13 Windows 付



inspiron 15 3520 i5-1235U/16GB/512GB 美品！

インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (最大5.00GHz)

美品 MacBook Pro 16インチ M1 Pro 16GB 512GB



Dynabook B65/F第6世代Core i3 SSD256GB [57]

16GB［オンボード／交換増設不可](デュアルチャネル対応 LPDDR5-6400)

DELL Latitude 3400Corei5-8265U SSD256 8G



APPLE MACBOOK AIR 2020 | APPLE M1 |256GB

SSD 512GB

【美品】Lenovo Thinkpad X240 8GB/500GB(HDD)



FUJITSU FMV−LIFEBOOK AH FMVA77MW

14.0型ワイド WUXGA 広視野角液晶 （ノングレア）[1920×1200]

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

軽さに惹かれて購入しましたが、Macユーザーのため、ほとんど出番ありませんでした。せっかくの最新モデルですので、もっとモバイルPCとしてご活用いただける方にお譲りします。2024年4月8日までの保証書付です。Windows 11 Pro 64ビット版インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (最大5.00GHz)16GB［オンボード／交換増設不可](デュアルチャネル対応 LPDDR5-6400)SSD 512GB14.0型ワイド WUXGA 広視野角液晶 （ノングレア）[1920×1200]

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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