【在庫一掃】 NECノートバソコンcorei5Windows 11 オフィス付き ノートPC

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21分钟前
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ノートパソコン office搭載 Windows 11 NEC VKシリーズ 高性能CPU 第6世代Core i5 ネットパソコン 2.3GHz/日本語キーボード/15.6インチ/HDMI/無線搭載 ノートPC 有線マウス付き 初心者向け 学生向け 仕事用パソコン ノート
【Office 2019&Win11 Pro搭載】 NEC ノートPC/第6世代Core-i5/15.6型/HDMI/WIFI/DVD/RAM:8GB/ (整備済み品) SSD 1TB
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