・ブランド LOUIS VUITTON ルイヴィトン

・タイプ スニーカー

・対象 レディース

・カラー ホワイト

・サイズ 24㎝

【外観】

・擦れ、汚れ、靴紐にも使用感がございます。

【内装】

・内側に剥がれ、汚れがございます。

【付属品】

・本体

あくまでもUSED品のため、記載の無い型崩れ、小傷、色むら、汚れ、メッキ剥がれ等がある事がございます。USED品質にご理解のうえ、ご購入して下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

