憧れ 【極美品充電2回】最新　MacBookPro 13インチ　M2 ノートPC

APPLE MacBookPro 13インチ

カラー:スペースグレー

CPU:M2チップ

メモリ:8GB

SSD:256GB

結局使いこなせず出品することにしました。

そのため充電回数2回です。

状態は傷や汚れも見る限りなく極美品です。

ただ、充電器を無くしてしまいました。

他でも出品してますのでタッチの差で売り切れの場合、早い方にお譲りさせていただきます。ご了承ください。

ブランド名:APPLE

シリーズ名:MacBook Pro

メーカー型番:MACBOOK PRO MNEH3J/A

発売年月日:2022/06/24

代表カラー:グレー

Bluetooth対応:有

CPU製品名:APPLE M-SERIES

CPUコア数:8.0 コア

OS種類:MACOS MONTEREY

SSD有無:有

Webカメラ:有

ストレージ容量合計:256.0 GB

タッチパネル機能:無

バッテリー駆動時間:20.0

メモリ容量(RAM):8.192 GB

画面サイズ:13.3 in

画面解像度:2560X1600

光学ドライブ種類:マルチドライブ無

地上デジタルチューナー:無

指紋認証:有

付属オフィスソフト:APPLE IWORK

本体奥行:212.4 mm

本体横幅:304.1 mm

本体高さ:15.6 mm

本体重量:1400.0 g

#Apple

#APPLE

シリーズ···MacBook Pro

製品年式···2022

画面サイズ···13~14.4インチ

CPU種類···Apple M2

メモリ···8~15GB

SSD容量···256~511GB

シリーズ···MacBook Pro

製品年式···2022

画面サイズ···13~14.4インチ

CPU種類···Apple M2

メモリ···8~15GB

SSD容量···256~511GB

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

