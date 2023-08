【匿名配送】【24時間以内の発送】

人気シリーズ【GEL NIMBUSの新品未使用品】

生産販売終了品

靴のコレクションで色が可愛いな♡と思いASICS正規店で購入

履く機会がなく、物が増えてきたため出品いたします⭐︎

♦︎ブランドーアシックス

♦︎モデル/ASICS Gel-Nimbus

♦︎カラー/ホワイト/ホワイト

♦︎製品番号/1012A587

♦︎サイズ/26.0cm or 26.5cm

※男女問わず、サイズが合えば履いていただけます

※サイズ希望がある場合はコメントお願いします!

コメントがない場合は26.0cmでお届けします!

♦︎特徴ークッション性、反発性、通気性

♦︎メッシュ生地なので軽く、通気性がとても良いです

ランニングシューズとしてはもちろん、お出かけで長時間歩く、散歩などにもクッションがあるため疲れにくいシューズです⭐︎

新作シリーズも出ていますが、靴の機能性は今のものと変わらないパフォーマンスで

自宅の状態も良いのでサイズが合えばおすすめです

※この出品商品に限り値下げ対応可です

※専用の出品は対応出来かねるため、ご希望の方はお早めに購入ください

#ボヌールシューズ

#ボヌールランニングシューズ

#アシックス

#アシックスゲル

#レディースランニングシューズ

#メンズランニングシューズ

※箱は処分してしまったため、違う箱に梱包し【らくらくメルカリ便】でお届けします⭐︎

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

