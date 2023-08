一流の品質 プリンター エプソン インクジェット複合機 EW-452A カラリオ PC周辺機器

《新品・未使用》

《新品・未使用》

カラリオ EW-452A



ブランド:エプソン カラリオ

複合機能:コピー スキャナー

印刷機能:ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷

インクタイプ:染料 顔料

インク色数:4 色

モノクロ/カラー:カラー

最大用紙サイズ:A4

インターフェイス:USB 無線LAN

プリンター、複合機機能:スマートフォン対応 スマートスピーカー対応 Wi-Fi Direct対応 AirPrint対応 自動電源オフ 液晶モニタ

色:ホワイト系

◎経済的な独立インクカートリッジ

各色インクカートリッジが独立しています。

なくなった色だけを交換できるから経済的です。

◎スマホがプリンターのリモコンに早変わり

Epson Smart Panel アプリなら、

セットアップから、コピー・スキャン・プリンターの

メンテナンスまで手元のスマホで直感的に操作、

確認ができます。インク残量情報をスマホで

持ち出せるので、インク購入時に型番や

必要な色に迷いません。

◎置き場所を選ばない、コンパクトボディー

コンパクトボディーに自動両面機能を搭載。

明るく見やすいカラー液晶モニター搭載だから、

操作も迷わずカンタンに写真プリント。

ダイレクトプリントも写真を見ながら選べます。

◎くっきりブラックで文書がキレイ

ブラックインクは文字に強い顔料インクを採用。

ピジネス文書でも文字や線がくっきりとシャープな、

高画質印刷を提供します。

シアン・マゼンタ・イエローのカラーインクは

染料インクを採用。

普通紙でもクリアで鮮やかなカラー印刷が可能です。

◎スマホとの接続がさらにカンタン

iPhoneなら、標準カメラで

QRコードを読み込むだけで接続が可能になります。

Androidなら、アプリでプリンターを選択するだけで

接続できます。

(注)iOS11以降の標準カメラアプリを使用してください。iOS10以前の標準カメラアプリや

その他のQRコード読み取りアプリでは

プリンター接続できません。

◎廃インクに関する困りゴトに対応

お客様ご自身で交換可能な

交換式メンテナンスボックスを採用。

廃液タンク交換によるダウンタイムをなくします。

※メーカーの箱に直接プチプチで包んで発送致します。

宜しくお願い致します!

商品の情報 ブランド エプソン 商品の状態 新品、未使用

