新着 即完カラー☆ほぼ未使用☆M COOTIE ノースリーブカットソー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

こちらは、クーティのノースリーブTになります。

折り畳みシワございますが、室内試着のみのため、ほぼ未使用の状態になります。

折り畳みシワはお洗濯で無くなります。

人気のホワイトでオススメです。

フロントのロゴは刺繍になります。

オーバースペックの作りです。

Tシャツの上や1枚でもカッコのつく1枚です。

カラー/ White

サイズ/ M

着丈/ 72㎝

身幅/ 68㎝

ネイバーフッド、ワコマリアなどお好きな方にもオススメです。

探されていた方、お好きな方この機会に是非いかがでしょうか。

お気軽にどーぞー☆

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クーティ 商品の状態 未使用に近い

