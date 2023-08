<スペック・コンディション>

◆ブランド:ROMOWA/リモワ = ドイツの老舗ハイブランド

◆状態:ボディ全面リフレッシュクリーニング済みで受取後すぐにご使用いただけます

◆外面:全体的に小傷などがあります。

背面、ハンドル固定ネジ付近のクラックを補修補強されています(写真10枚目)補強されていますので、割れ広がることはありません。

つなぎの皮革が経年により劣化しています(写真3枚目)

柔らかい部分のパーツの色あせ、変色等あります。写真にてご確認ください 機内持ち込み可能、取り回しやすい人気サイズです

◆内面:簡易クリーニング、アルコール消毒み 使用に伴う汚れ等あります

◆容量:35L 1~3泊

◆サイズ(約/cm):H55×W40×D20

◆機内持込

○ 可能(航空会社による)

不可

◆テレスコープハンドル:状態良

◆ホイール:状態良

◆ロック:3桁ナンバーロック

◆付属品:ナンバーロック設定手順書

◆状態:

S 未使用

A 最良品

B 良品

○ C 中程度

D 難あり

J ジャンク

◆シリーズ:

○ SALSA サルサ

SALSA DELUX サルサ デラックス

SALSA AIR サルサエアー

TOPAS トパーズ

Topas Stealth ステルス

◆バージョン:

○ None

Business trolley ビジネストローリー

Light

◆コラボ:

None

Lufthansa ルフトハンザ ルフトハンサ

Porsche ポルシェ

○ United Arrows ユナイテッド・アローズ

◆素材:

アルミ(ジュラルミン)

○ ポリカーボネート

◆カラー:

シルバー

ブラック

ブルー

ブラウン

レッド

ホワイト

○ エクリュ

ハニーゴールド

サンドゴールド

◆その他:

RIMOWAは世界有数のハイブランドです

夏休み 冬休み 春休み お盆 GW ゴールデンウイーク 正月 などの長期休暇、国内、海外旅行や出張に

出品は写真にある本体のみです

詳細は写真にてご判断ください 当方の気付かない部分の不備等の対応は致しかねます

チェックを行い詳細写真の掲載、記入を心がけております 万が一偽物であった場合は全額返金いたします

M00051-84206

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 やや傷や汚れあり

