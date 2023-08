MENS LONEPEAK TRICLIMATE JKT

トリクライメイトジャケット 3way

・ZIP in ZIP ・DRYVENT採用

・アウターシェルの中にインサレーションジャケット

◇MENS Mサイズ

・アウター 身幅57cm肩幅47cm袖丈67cm着丈71cm

・インナー 身幅54cm肩幅44cm袖丈65cm着丈71cm

※サイズの若干の誤差はご了承願います。

※USAモデルになりますので日本モデルよりも大きめの作りになっています。

◇カラー ニュートープ

◎アウターはマウンテンパーカー

・DRYVENT

・厚手ナイロン生地(リップストップナイロン)

・二層生地・ハイネックフード・フード着脱可能

・フードと裾口がドローコード付き

・両サイドにジッパー式ポケット

・左胸にセキュリティポケット

・両脇下にベンチレーション機能付き

・ベルクロ付きフロントジッパー

◎インサレーションジャケット

・リップストップ生地・撥水素材

・フルジップ・ジップ式サイドポケット

DRYVENT...最高レベルの透湿性と通気性を持つ防水膜のDRYVENT

水蒸気はスムーズに通過させながら、水は一切通さない。

雨にも強く、レインウェアとしても最適。

贈り物でいただいたものですが、試着をしてみるとサイズが大きい為、出品します。

試着時でしか着用していないので、新品で未使用です。

ラッピング袋は捨ててしまったのでありません。

フード···フードあり(取外し可)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

MENS LONEPEAK TRICLIMATE JKTトリクライメイトジャケット 3way・ZIP in ZIP ・DRYVENT採用・アウターシェルの中にインサレーションジャケット◇MENS Mサイズ ・アウター 身幅57cm肩幅47cm袖丈67cm着丈71cm・インナー 身幅54cm肩幅44cm袖丈65cm着丈71cm※サイズの若干の誤差はご了承願います。※USAモデルになりますので日本モデルよりも大きめの作りになっています。◇カラー ニュートープ◎アウターはマウンテンパーカー・DRYVENT・厚手ナイロン生地(リップストップナイロン)・二層生地・ハイネックフード・フード着脱可能・フードと裾口がドローコード付き・両サイドにジッパー式ポケット・左胸にセキュリティポケット・両脇下にベンチレーション機能付き・ベルクロ付きフロントジッパー◎インサレーションジャケット・リップストップ生地・撥水素材・フルジップ・ジップ式サイドポケットDRYVENT...最高レベルの透湿性と通気性を持つ防水膜のDRYVENT水蒸気はスムーズに通過させながら、水は一切通さない。雨にも強く、レインウェアとしても最適。贈り物でいただいたものですが、試着をしてみるとサイズが大きい為、出品します。試着時でしか着用していないので、新品で未使用です。ラッピング袋は捨ててしまったのでありません。フード···フードあり(取外し可)

