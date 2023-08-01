日本人気超絶の 光触媒　人工観葉植物　ウォールグリーン　フェイクグリーン　ユーカリ1.25 植物/観葉植物

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mopuppets258様専用 アガベ チタノタ 赤猫＋地獄猫＋白鯨セット

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アガベ チタノタ スナグルトゥース 発根済み 鉢ごと発送



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⚠️光の楽園製です

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⚠️ぼったくり転売ヤーは2万越えです。気をつけて‼️

レア パキポディウム ホロンベンセ 2頭



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フラワー、フラワーアレンジメント、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️

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アガベ アメリカーナ 華厳白中斑 15株同捆

サイズ約 幅50×奥行45×高さ125cm

黄斑入りモンステラ ボルシギアナ オーレア 大株 美株

※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。

ビカクシダ コウモリラン Bacteria spore バクテリア

器ポリプロピレン（丸鉢・F）

C-25 最高級のホワイトタイガー ハーフムーン4葉/斑入りモンステラ 優良株

サイズ：約 上面Φ245mm 底面Φ170mm 高さ245mm

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1 US株 アガベ ユタエンシス エボリスピナ



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【極上斑】パキラ ムーンライト



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⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。

＊8ebis8様＊専用



希少種 美大株 キンモウコウ タカワラビ ゴールデンチャウチャウ



【専用商品】 胡蝶蘭 リクエストアソート ファレノプシス



15.jun19690106様 専用ページ

光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。

特選良型 ブーファン ハエマンソイデス



rohi様専用

人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。

多肉植物アガベ チタノタ黒鯨極上株+217+220



成程柱 ナルホド柱 珍宝閣 サボテン



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【抗ウィルス】

アメリカーナ 華厳 アガベ 斑入り

強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。

【ビカクシダ】P.Omo ビカクシダ オモ 白ビカク



アガベオテロイ チタノタ白鯨 ロングスパイン

【抗菌】

送料無料アイアンフェンス４枚組（ミニタイプ）ガーデンフェンス 間仕切り（523）

可視光条件で優れた効果

アガベ チタノタ レッドキャットウィーズル 発根済み！【地獄猫・強鋸歯】



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アガベ チタノタ ホークアイ 子株

悪臭3種（アンモニア、硫化水素

多肉植物アガベ・チタノタ・レッドキャットウィーズル/赤猫 発根済 子株付

（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果

亀甲竜☆多頭☆特大株☆トリプルヘッド☆塊根植物☆アフリカ亀甲竜☆現地球☆長期管理



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9.029様 22日以降発送の方はコメントください！



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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

#太郎在庫確認一覧 ⇧ ⇧こちらクリック、一発確認 ⚠️光の楽園製です⚠️ぼったくり転売ヤーは2万越えです。気をつけて‼️フラワー、フラワーアレンジメント、ハンドメイド、造花、アーティフィシャル‼️サイズ約 幅50×奥行45×高さ125cm※商品サイズは、花や葉が広がった状態での全体サイズ（器も含めた高さ）になります。器ポリプロピレン（丸鉢・F）サイズ：約 上面Φ245mm 底面Φ170mm 高さ245mm⚠️光触媒は有機物を酸化分解しますのでウイルスも細菌もその種類を問いません。すなわち、インフルエンザ・ウイルスもノロ・ウイルスも同様とお考え下さい。光触媒とは、光のエネルギーによって触媒作用を発揮し有機物を分解します。不快な臭いを元から分解して消滅させます。またインフルエンザウィルス、ノロウィルス、もちろん分解し消滅させます。人工観葉植物に光触媒加工した場合、半永久的に光触媒の働きは持続します。光触媒（酸化チタン）そのものは劣化したり消耗することが無いからです。 【抗ウィルス】強力です。2000ルクスの可視光下でインフルエンザウィルスが1/20以下になります。【抗菌】可視光条件で優れた効果【VOC分解】吸着ではなく、しっかり分解【防臭】悪臭3種（アンモニア、硫化水素（腐乱臭）メチルメルカプタン（生ゴミ臭）、アセトアルデヒド（タバコ臭）に優れた効果★★★★★★★★★★★★★★★★#造花#インテリア小物#装飾花 #テーブル花 #アートフラワー #フェイク#消臭#正月#クリスマス#母の日#父の日#敬老#インテリア#リース#リビング#ガーデニング#結婚ブライダル#薔薇#フェイクグリーン#アレンジフラワー#観葉植物#誕生日#壁掛け♯ガラス♯花瓶♯盆栽#多肉植物#苔♯園芸#ガーデニング#一輪挿し#ドライフラワー#陶器#プレゼント#ギフト♯入学♯花束♯退職祝♯引越し♯エアープランツ♯米寿♯お中元♯お歳暮♯仏花♯お盆光の楽園370K200、16800.16100

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