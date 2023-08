超可爱 【セール中】TOMORROWLAND ラムレザーシャツジャケット レザージャケット

Tomorrowland(トゥモローランド)

レア❗️ヴィンテージ❗️AVIREX TOP-GUN A2‼️



ヴィンテージ MIDCOAST 本革 牛革 カウレザー ブルゾン ライダース

2019年3月頃に購入後、数回着用しクローゼットで保管しておりました。

最終 シュプリーム レザーダウンジャケット

カラーはブラックで、厚みのあるシャツ型のラムレザージャケットです。

70s 希少デザイン イーストウエスト 切り替え レザー ジャケット 2

Sサイズの表記ですが、日本サイズLサイズ相当です。

1週間限定値下げ 早い者勝ち L.L.Bean レザージャケット【極美品】



希少イタリア美品◆クアトロッキ IGビームス羊革レザージャケット黒S◆ライダース

目立つ傷はありませんが、着用に伴うシワは少なからずあります。

【all saints】ライダースジャケット

また、フロントボタンホールのステッチがところどころほつれています。(写真に写すのが難しいですが3枚目の写真です)

《US古着》ハーレー フリンジ レザージャケット ライダース メンズ2XL

着用に問題はございません。

90s AVIREX アヴィレックス レザージャケット スタジャン ウール 刺繍



ライダースーツ 希少★VINTAGE

定価¥47,300

GUCCI グッチ 2009年AW 秋冬 ジャンニーニ レザー ジャケット

着丈70cm、肩幅46.5cm、身幅53.5cm、袖丈60.5cm

【新品タグ付き】アヴィレックス レザーシャツ 羊革 ラム 大きいサイズ 2XL



DOLCE&GABBANA レザー ライダース ジャケット BIG プレート付き

ほど良い厚みのラムレザーを使用したシャツ型ブルゾン。

AVIREX MADE IN U.S.A A-2

アウターとしてはもちろん、コートのインナーにも着用可能な汎用性が魅力。

バンソン レザージャケット

加工によるこなれた雰囲気があり、新品の気恥ずかしさがないのもポイントです。

KADOYA ライダージャケット 本革 牛革 Mサイズ



ラングリッツ ラングリッツレザー デスズヘッドキャスケード オールブラック

■素材

The eagle collection ディアスキン 鹿革 レザー コート L

ほど良い厚みのラムレザーを使用。

OLD GAP レザージャケット Mサイズ

通常使われるレザーよりも厚く漉くことで、シャツ型ながらブルゾンとして着られるアイテムに仕上がります。

Cinquanta ゴートスエードレザーボンバージャケット MA-1 LEON



BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 2016AW サドルポケット

■デザイン

DOLCE&GABBANA ムートンレザーコート

通常のシャツをレザー仕様にチューニングしたタイトシルエット。

A2フライトジャケット クーパー 40/マッコイ バズリクソンズ ビンテージ

カジュアルに着用するため第一ボタンを省いた仕様。

80'sビンテージ古着! MEMBERS ONLY デザインレザージャケット黒

総裏仕立てのため滑りが良く着用感も快適です。

皮ハーフコート

シルバーとゴールドがコンビネーションになったボタンも高級感があり◎

バンソン シングルライダース



☆US古着☆【本革 リアルレザージャケット 中綿キルティング】メンズXL-2XL



新品未使用‼️ NO ID COW レザーライダース

【初期設定価格】¥28,888→【セール価格】¥21,000

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Tomorrowland(トゥモローランド)2019年3月頃に購入後、数回着用しクローゼットで保管しておりました。カラーはブラックで、厚みのあるシャツ型のラムレザージャケットです。Sサイズの表記ですが、日本サイズLサイズ相当です。目立つ傷はありませんが、着用に伴うシワは少なからずあります。また、フロントボタンホールのステッチがところどころほつれています。(写真に写すのが難しいですが3枚目の写真です)着用に問題はございません。定価¥47,300着丈70cm、肩幅46.5cm、身幅53.5cm、袖丈60.5cmほど良い厚みのラムレザーを使用したシャツ型ブルゾン。アウターとしてはもちろん、コートのインナーにも着用可能な汎用性が魅力。加工によるこなれた雰囲気があり、新品の気恥ずかしさがないのもポイントです。■素材ほど良い厚みのラムレザーを使用。通常使われるレザーよりも厚く漉くことで、シャツ型ながらブルゾンとして着られるアイテムに仕上がります。■デザイン通常のシャツをレザー仕様にチューニングしたタイトシルエット。カジュアルに着用するため第一ボタンを省いた仕様。総裏仕立てのため滑りが良く着用感も快適です。シルバーとゴールドがコンビネーションになったボタンも高級感があり◎【初期設定価格】¥28,888→【セール価格】¥21,000

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カズユキクマガイ アタッチメント フードレザージャケットsoerte ソエルテ レザージャケット サイズ2realmad HECTIC【DUFFER / ダファー】フライトジャケット【美品】HIROKI ラムレザー パーカー 羊革 横浜老舗 モスグリーン 48