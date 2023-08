正式的 エージー AG パンツ デニム/ジーンズ

AG ADRIANO GOLDSCHMIED エージー アドリアーノ ゴールドシュミッド レギンスパンツ

AGのパンツは上質ストレッチ素材で履き心地がバツグンです

国内正規店購入

the Legging Ankle SUPER SKINNY ANKLE

made in USA

サイズ 27 (平置き)

ウエスト約36cm ヒップ約40cm 前股上約19cm 股下約72cm 裾幅約13.5cm

コットン55% テンセル42% ポリウレタン 3%

新品未使用

細部までこだわる方、神経質な方はお控えください

すり替え防止のため返品キャンセルなしでお願いします

シルエット···スキニー

季節感···春、夏、秋、冬

丈···フルレングス

カラー···グレー

デニム ジーンズ パンツ ジェギンス

○

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エージーアドリアーノゴールドシュミット 商品の状態 新品、未使用

