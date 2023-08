一番の fog linen work ルータスワンピース ロングワンピース

去年購入しました。試着のみ。

sheller シェリエ フラワーレースワンピース

形が気に入ってましたが今ひとつに合わないためお好きな方がいましたらお譲りします。

他にも出品しております。

おまとめ購入頂きますと送料分お安く致します。

自宅クローゼットで保管しております。

神経質な方はご遠慮ください。

着丈に前後差がある A ラインのワンピースは 1 枚で着るのはもちろんのこと、

パンツやレギンスとのレイヤードスタイルもおすすめ。

サイドパネル切り替えなので立体感があり、身体を包み込むようなリラックス感のある着心地です。

シンプルなシルエットなので合わせる小物次第で様々な表情をお楽しみいただけます。

切替部分にポケット付きです。

fog linen work

LOTUS DRESS

19800円税込(18000円税抜)

ブラック

size: 着丈 118 × 胸囲 104 × 肩幅 39 × 袖丈 48 cm

linen 100%(普通地)

made in Lithuania

○ワンウォッシュ加工

○モデル身長168cm

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォグリネンワーク 商品の状態 未使用に近い

