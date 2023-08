JOSEPHのシルクのミディ丈シャツワンピースです。

一度だけ着用しました。

特に汚れ等ない美品です。

サイズ FR 42

素人採寸ですが、

肩幅 40cm

身幅 44cm

ウエスト平置き時横幅 41cm

総丈 129cm

でした。

カラー アイボリー

白ですが、完全な白色ではなくちょっとアイボリーの入ったお色です。

素材 シルク100%

テロンとした上質な生地です。

裏地なし、白なのでインナー必須です。

ポケットなし

折り畳んで発送いたします。

袖丈···長袖

カラー···ホワイト

季節感···春、秋、冬

柄・デザイン···ドット

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ジョゼフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JOSEPHのシルクのミディ丈シャツワンピースです。一度だけ着用しました。特に汚れ等ない美品です。サイズ FR 42素人採寸ですが、肩幅 40cm身幅 44cmウエスト平置き時横幅 41cm総丈 129cmでした。カラー アイボリー白ですが、完全な白色ではなくちょっとアイボリーの入ったお色です。素材 シルク100%テロンとした上質な生地です。裏地なし、白なのでインナー必須です。ポケットなし折り畳んで発送いたします。袖丈···長袖カラー···ホワイト季節感···春、秋、冬柄・デザイン···ドット

