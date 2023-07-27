買取り実績 TOGA VIRILIS-CANVAS BLOUSON ブルゾン

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トーガのブルゾン。スタッズやシェニール刺繍、合成皮革をトーガらしく配したデザイン。スタッズには動物や恐竜をモチーフにしたものを付けたりシェニール刺繍、合成皮革は不可思議な人の柄を取り入れたトーガらしいエキセントリックな作り。一見、まとまりがないように思えますが、配色や異素材の組み合わせなどトーガらしさとデザインバランスが計算されています。短丈に設定しながら身幅にゆとりを持たせたシルエット。ドロップさせた肩周りやアームホールの緩く長い設計はモダンなニュアンスを含ませた作りです。高島屋にて購入。balenciaga FENDI saint laurent celine ambushPRADA louis vuitton hermes loewe dior

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トーガビリリース 商品の状態 未使用に近い

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