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買取り実績 TOGA VIRILIS-CANVAS BLOUSON ブルゾン

商品の説明

トーガのブルゾン。
バルマン　リバーシブル　ボンバージャケット　※値段交渉可

genzaiジャケット
スタッズやシェニール刺繍、
Barbour TRANSPORT サイズ 40 GRAY
合成皮革をトーガらしく配したデザイン。
NUMBER NINE ナンバーナイン06AW NOIR ナポレオンジャケット

シナコバ　ウール フルジップジャケット　紺色　Lサイズ　超美品
スタッズには
vintage パッチワーク マオカラー ブルゾン アニマル モチーフ
動物や恐竜をモチーフにしたものを付けたり
美品【Yves Saint Laurent】 poly jacket

60-70s ウエスタン コーデュロイボアジャケット ビンテージ
シェニール刺繍、合成皮革は
バーバリーブラックレーベル 部分レザー ファー付 ミックスツイードブルゾン M
不可思議な人の柄を取り入れた
【新品未使用】CELINE 20ss テクニカルウィンドブレーカー　XSサイズ
トーガらしいエキセントリックな作り。
THEE HYSTERIC XXX ナイロンジャケット

メンバーズオンリー ヘリンボーン ハイネック ウール ブルゾン
一見、
ノースフェイス　ブルゾン　ジャケット ナイロンジャケット
まとまりがないように思えますが、
激レア カールカナイ Karl Kani セットアップ
配色や異素材の組み合わせなど
orvis　オービス　フィッシングジャケット　フリース　紺　グレー　XL

4rene様 ご成約済 ストーンアイランド 20SS ジップアップ
トーガらしさと
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デザインバランスが計算されています。
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短丈に設定しながら
ラグスマクレガー　スタッズレザージャケット
身幅にゆとりを持たせたシルエット。
lidnm MOHAIR SHAGGY BLOUSON

カーハートデトロイトジャケットビンテージ80sサイズM
ドロップさせた肩周りや
美品‼️ Philip Lim フィリップリム　コート
アームホールの緩く長い設計は
良品　ポロラルフローレン　別注　ビームス　スイングトップ　ジャケット　ＸＬ
モダンなニュアンスを含ませた作りです。
XLARGE エクストララージ　ダウンジャケット　ブルゾン

希少 BUZZ RICKSON'S B-15C フライトジャケット 6251
高島屋にて購入。
古着 90s メキシコ製 カーハート ダックジャケット ネイビー XL

Barbourビューフォート オイルドジャケット
balenciaga FENDI saint laurent celine ambush
NASCAR レーシングジャケット NAPA JH design
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【ゆーき様専用】★DOLCE＆GABBANA★ドルチェ&ガッバーナ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドトーガビリリース
商品の状態未使用に近い

patagoniaベターセータージャケット

アディダス x ブロンディ ボア フリース adidas blondey

アンダーカバー ナイロンツイル リバーシブルMA-1 Falle Man

KERSEY FLIGHT JACKET チャコールグレー
トーガのブルゾン。スタッズやシェニール刺繍、合成皮革をトーガらしく配したデザイン。スタッズには動物や恐竜をモチーフにしたものを付けたりシェニール刺繍、合成皮革は不可思議な人の柄を取り入れたトーガらしいエキセントリックな作り。一見、まとまりがないように思えますが、配色や異素材の組み合わせなどトーガらしさとデザインバランスが計算されています。短丈に設定しながら身幅にゆとりを持たせたシルエット。ドロップさせた肩周りやアームホールの緩く長い設計はモダンなニュアンスを含ませた作りです。高島屋にて購入。balenciaga FENDI saint laurent celine ambushPRADA louis vuitton hermes loewe dior

商品の情報

商品のサイズM
ブランドトーガビリリース
商品の状態未使用に近い

買取り実績 TOGA VIRILIS-CANVAS BLOUSON ブルゾン

8分钟前

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¥30,000 ¥17,100

(税込) 送料込み
9
14
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出品者

131bea

 1904

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コメント (14)

131bea
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