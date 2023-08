喜ばれる誕生日プレゼント ヒルバーグ 10UL グリーン HILLBERG タープ tarp 希少 テント/タープ

2023.4購入

新品未使用

グリーン

常に欠品のグリーンになります。

HILLEBERG ヒルバーグ タープ10ウルトラライト サンドはアウトドアギアとあなた自身を快適に保つ完璧なアイテムのひとつです。

●特徴1:収納サイズ

・手の上に載るほどコンパクトになり、軽量かつ強靭なタープ10ULは、偉大な自然の音や香りを五感で感じることができるタープです。

●特徴2:悪天候時に活躍します

・キャンプ時の雨、風を防ぐのに必需品のタープは、時にはA型テントにもなりシンプルで最高に便利な道具です。

●特徴3:強度

。一般テント素材の4倍強度がある引き裂き強度1平方メートル当たり12kgを誇るKerlon1200を使い、ドローコード、収納バッグが一体にセットされ、重量は僅か750gです。

■SPEC■

・サイズ:3.5m×2.9m

・生地:30D high Tenacity Ripstop Nylon 66

・処理:両面100%シリコン加工(合計3レイヤー)

・重量:49g/㎡

・引裂き強度:min.12kg(ISO13937-4)

・耐水圧:5500mm(ISO 811)

・総重量:750g

・素材:Klerlon 1200

・収納サイズ:約23cm×26.5cm

#HILLBERG

#ヒルバーグ

#10UL

#10XP

#5UL

#5xp

#20UL

#20xp

#タープ

# tarp

#ケロン

#ケロン4GT

#ケロン3GT

#テント

#A&F

商品の情報 ブランド ヒルバーグ 商品の状態 新品、未使用

