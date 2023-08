ご覧いただきありがとうございます!!

商品の情報 ブランド プライム 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます!!Primeのアルミディスクホイールです!チューブレスレディ対応なのでコスパよくチューブレス化したい方にもおすすめ!フリーボディはShimano対応ですよ〜。ローターはセンターロック!#自転車パーツ他にも出品してます!素材:アルミリムの内幅 :17mm リムの外幅 : 23mm リムハイト :26mm ディスクマウント :センターロック アクスル :12 x 100mm (フロント)12 x 142mm (リア)重量:2,126g(前後セット)チューブレステープ付属未使用品ではございますが箱に擦れ等ございますので、ご理解いただける方よろしくお願いします!(^^)

