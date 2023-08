豊富なギフト 新品 《BALENCIAGA》　バレンシアガ　ワンピース　グリーン　34 ひざ丈ワンピース

BALENCIAGAバレンシアガ のワンピースです。

BALENCIAGAバレンシアガ のワンピースです。二の腕部分にスリット有り新品未使用 タグ付き裏地なし商品コード : 458386定価 143,000円イタリア製●色:GREEN(緑)●サイズ:タグ表記34サイズ肩幅:44cm身幅:54cm(平置き時)着丈:98cm袖丈:62cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※海外ブランド品は、日本のサイズ感とは大きく差がある場合があります。必ずお手持ちの衣類と寸法を比較していただくようお願いいたします。●素材表地:レーヨン 89% ポリウレタン11%●状態新品未使用でタグ付きの正規品です。汚れ、ほつれ等はありません。タグにシールを剥がしたあとがあります。●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。個人保管ですので見落とす汚れや細かな傷などがあるかもしれません。 神経質な方は入札しないでください。値下げ交渉は残念ながら応じられませんのでご了承くださいません。

