PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE スカート



【美品】イザベルマラン コットンフラワープリントワンピース



タイムセール!美品!クラネ コクーンニットスカート&ベージックコンパクトニット

UNITED ARROWS/BEAMS/アダムエロペ/イエナ/DES PRES/ロンハーマン/トゥモローランド /tomorrowland/ジャーナルスタンダード/UN3D/ZARA/studious/united tokyo/enfold/HYKE/CLANE/ガリャルダガランテ/chaos/IENA

白の軽い生地で、自宅で手洗いも出来ノーアイロンでも着られるので夏に最適なのですが、似たものが増えてしまったため置いたままにしておりました。タグ付きの新品未使用品です。オフホワイトやアイボリー ではなく黄味ののない白です。2023年はシャカシャカ生地がトレンドらしいのでデザインだけでなく生地感でも今時感が出せます。(シャカシャカ音がする事もなくほど良いシャカっと感で安いものとは別物です)定価33.000円サイズ38Mサイズウエスト部 (ゴム)最小 65cm丈 約94cmスリットの長さ 約8.5cmポリエステル100%カラー ホワイトオールシーズンUNITED ARROWS/BEAMS/アダムエロペ/イエナ/DES PRES/ロンハーマン/トゥモローランド /tomorrowland/ジャーナルスタンダード/UN3D/ZARA/studious/united tokyo/enfold/HYKE/CLANE/ガリャルダガランテ/chaos/IENA

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンスリード 商品の状態 新品、未使用

