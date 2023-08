ご覧頂き、ありがとうございます!

●ブランド

シュプリーム / Supreme

●サイズ L

着丈:74cm

身幅:60cm

肩幅:51cm

袖丈:22cm

●カラー

ブラック / 黒色

●素材

コットン

●状態 USED

目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます^_^

送料無料、即購入OKです!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き、ありがとうございます!人気ブランドの古着を中心に出品しております。お気に入りの1枚を探してみてくださいね☺︎ #古着屋クロスストリート当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています!◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝えるお値引き致しますので、ぜひご利用下さい(^^)すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますので、コメント欄よりお伝え下さい!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ●ブランドシュプリーム / Supreme●サイズ L着丈:74cm身幅:60cm肩幅:51cm袖丈:22cm●カラー ブラック / 黒色●素材コットン●状態 USED目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます^_^送料無料、即購入OKです!こちらにもオススメ商品を出品中です#古着屋クロスストリート【0064】

