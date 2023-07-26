【12月スーパーSALE 15%OFF】 カズ様　専用 バスケットボール

宇都宮ブレックス2020-21シーズン

アンダーアーマー CURRY 3 カリー 3 グリーンxブラック 27.5cm

QUARTERFINALS 第2戦 サンロッカーズ渋谷戦で実際に使われたボールです。

NIKE カイリー8 バスケットボールシューズ 27.5cm



【希少・極美品】アシックス ファブレジャパン 25.5cm

そこにメンバーの直筆サインが入っています。

NIKE JORDAN TATUM1 28cm



八村塁/ゴンザガ大学チームメイトのサイン入りバスケットボール

大切にしてくださる方にお譲りしたいと考えています。

NEKIA様専用 ミッチェルアンドネス ジョーダンUSAチームリバーシブル XL

発送の際には証明書も一緒に入れさせていただきます。

ADIDAS D ROSE 10 'PRIDE'



千葉ジェッツ サイン入りレプリカユニフォーム

素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。

aktr スラムダンクコラボパーカー(*´꒳`*)



ナイキ カイリー 8 "N7" Nike Kyrie Infinity



Jordan CP3X

BREX

APL Vision Low エーピーエル ビジョン ロー限定オールスターカラー

ブレックス

渡邊雄太 ブルックリン・ネッツ NIKE スウィングマンジャージー M 新品

田臥勇太

エアーフォース コービー

ジェフギブス

KYRIE 7 EP 28.5cm

LJピーク

ボーラホリック アシックス コラボバスパン

比江島慎

Jordan Statement Edition Swingman Jersey

テーブス海

湘北ユニフォーム

遠藤祐亮

ハーツ ユニフォーム上下130

竹内公輔

新型タンク バスケットゴール 移動式

荒谷裕秀

激レア！ NBA BULLS デリック・ローズ ROSE ブルズ ユニフォーム

渡邉裕規

ニューバランス Two Wxy v3 VH3 27.5cm

鵤誠司

NBA ルカドンチッチ RC Auto 直筆サイン ルーキー オート

ライアンロシター

激レア！ NBA コービー・ブライアント BRYANT ＃24 ユニフォーム

喜多川修平

女子バスケットボール 日本代表 選手支給品 選手実使用 XO

ジョシュスコット

ANTA KT4 サノス

Bリーグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

宇都宮ブレックス2020-21シーズンQUARTERFINALS 第2戦 サンロッカーズ渋谷戦で実際に使われたボールです。そこにメンバーの直筆サインが入っています。大切にしてくださる方にお譲りしたいと考えています。発送の際には証明書も一緒に入れさせていただきます。素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。BREXブレックス田臥勇太ジェフギブスLJピーク比江島慎テーブス海遠藤祐亮竹内公輔荒谷裕秀渡邉裕規鵤誠司ライアンロシター喜多川修平ジョシュスコットBリーグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

トゥーウェイ FuelCell Two Wxy v3 27.5cm赤穂ひまわり選手サイン入りレプリカユニGEL HOOP V15延岡学園高校 バスケ ユニフォーム