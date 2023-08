バトナー 等と同じファクトリーブランドである コーヘン の チルデン クルーネックセーターです。

大胆なケーブル模様と裾の青、黄、緑のラインがアクセントになった肉厚なニットです。

トゥモローランドで約3〜4万円程で購入しました。

防寒性も高く、冬場のメイントップスとして活躍してくれると思います。

▼使用感

合計10回程度着用、クリーニング済です。

それなりに毛玉はできておりますが、目立ったダメージ等はなく、まだまだ着ていただけると思います。

▼サイズ(誤差ご容赦ください)

M

着丈65

身幅51

肩幅46

袖丈58

167cm55kgの私でややオーバーサイズ目に着用出来ました。中に薄手のニットやシャツを重ね着することもできます。

▼素材

ウール91%

コットン8%

ナイロン1%

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コーヘン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

