素敵な of 《City Ass》John サイン入りアートプリント/複製原画 Avon マジック：ザ・ギャザリング

※こちらの商品はご購入前に必ずコメントからご連絡をお願いします。

こちらは《City of Ass》のアートプリントです。

土地や風景画の巨匠であるイラストレーターのJohn Avon氏ご本人が制作したプリントで、直筆サイン入りです。

Johnご本人から譲っていただきました。

サイズは素人採寸ですが、縦約21.0㎝×横約29.8㎝となります。

コレクションとして保管するほか、額装してお部屋や職場等に飾るのもよろしいかと思います。

※こちらの商品は原画ではありません。

原画を元に制作されたプリントですので、ご了解願います。

発送は、定形外郵便で行います。

折れ目等がつかないよう厚紙等で挟み、クッション封筒に入れて衝撃・水漏れ対策をします。

値下げ交渉をお受けする事が可能な場合もあります。

不明点等あればお気軽にご相談ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

