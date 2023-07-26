最新人気 BVLGARI　時計 腕時計(アナログ)

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型番：AA44SCH

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ムーブメント：自動巻き/AT

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カラー：シルバー

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文字盤：ブラック系 / クロノグラフ デイト

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素材：SS / ステンレス

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付属品：外箱、ケース、冊子、コマ

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アバウトヴィンテージ1926 クォーツ腕時計

サイズ：ケース直径約 3.5 cm

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※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

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傷や汚れなど使用感がみうけられますが、大きなダメージなど見当たらず、良好な状態です。

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※素人自宅保管にご理解ください。

商品の情報 ブランド ブルガリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BVLGARI★ブルガリ アショーマ AA44SCH メンズ 自動巻き 腕時計 ボリューム感がありながら、より洗練された雰囲気を持った独特で個性の強いデザインの腕時計です。一生ものとして愛用していただけます(^0^)モデル：Assioma アショーマ型番：AA44SCH ムーブメント：自動巻き/ATカラー：シルバー文字盤：ブラック系 / クロノグラフ デイト素材：SS / ステンレス付属品：外箱、ケース、冊子、コマサイズ：ケース直径約 3.5 cm ベルトのサイズは約15.5cm(時計含まず) ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。傷や汚れなど使用感がみうけられますが、大きなダメージなど見当たらず、良好な状態です。※素人自宅保管にご理解ください。

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