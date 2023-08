ブランド雑貨総合 デッドストック 米軍実物 USARMY XL-S IPFUトレーニングジャケット ナイロンジャケット

◉フォロー割

《大人気☆ミシガン大学》NIKE☆XL☆バックロゴ刺繍☆スウッシュ刺繍☆ナイキ

フォローして下さった方には、商品価格から割引させて頂きます。

VISVIM SPORT/ヴィズヴィムスポーツGORETEX 2L ANORAK

ご購入前にコメント欄に「フォロー割希望」とお知らせ下さい。

【人気商品】ナイキ 90年代 銀タグ ナイロンプルオーバー センター刺繍ロゴ



ノースフェイス マウンテンソフトシェルフーディ ケルプタン XL

◉おまとめ割引

90s nike sportswear 中綿ナイロンジャケット

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい。

THE NORTH FACE フルジップパーカー



アクロニウム Acronym J1B-GT Mサイズ Gore-tex

その他アイテムも宜しければこちらからご覧下さい。

【良品】NIKE × Off-White Men's Tracksuit

#古着屋TTT

【Back Channel】WATER REPELLENT フードジャケット L



supreme Arabic Logoアラビック コーチジャケット シュプリーム

こちら米軍実物 デッドストック USARMY IPFU トレーニングジャケットになります。

アークテリクス シマ フーディ ブラックサファイヤ サイズ M 国内正規品



ラベンハム×ポールスミス 別注 キルティングジャケット

近年人気急上昇中のこのIPFUジャケット。

バブアー ショートコート

レプリカやリプロダクト品も増えてきましたがこちらはミルスペックタグ付きの米軍実物品となります。

bott レーシングジャケット



期間限定値引! Supreme Piping Track Jacket Pant

質感はしっかりとした厚みのあるナイロンジャケットで、最近のナイロン素材でできたジャケットなどに比べ肉厚で所有感が満たされる1着です。

ボーラー BALR. ロゴラバージャケット



STONE ISLAND ナイロンパーカー ジャケット ブルゾン S ネイビー

機能性としてはその厚みのあるナイロン素材から防風性に優れ、裏地はメッシュになっているので蒸れづらい仕様となっています。

アディダスadidas希少90s 中綿ナイロンジャケットマウンテンパーカー古着.

前面から後ろ面にかけてはV字リフレクターが配置されており、デザイン的にも機能性的にも優れています。

エフシーアールビー アノラックパーカー



RICO サテン刺繍ZIPパーカー

アウトドアシーンはもちろん街にも溶け込む秀逸なデザイン。

RADIO EVA 591



クロラプターさん専用 THE NORTH FACE/(ザコーチジャケット

個人的な使用シーンですが、防風性やリフレクター機能があることからバイクに乗る際やウォーキングする際によく着ています。

【美品】ベージュ系★ザ ノースフェイス サイクロンフーディージャケット

コンビニなどに行くときにさっと羽織るアウターとしても優秀です。

【CHALLENGER】ピエロ コーチジャケット ボア チャレンジャー 希少



80s 90s APEX ONE NFL ナイロンジャケット スペシャル 薔薇

デッドストックでしか味わうことのできないナイロンのハリ感、パリパリとした質感を味わいつつ、着込んでいくことで徐々にやわらかくなる風合いを楽しんでいただきたいです。

I UTILITY JACKET NAVY 1ldk ワンエルディーケー



Green Bay Packers アノラックジャケット

サイズはXLarge-Short

Palace Utility Jacket BLACK

元々大きめの作りもあって、男性がオーバーサイズで、かつ丈は短めに、バブアーで言うところのスペイのようなサイジングで着るにはベストなサイズ感かと思います。

【大幅値下げ】LANDLORD NEW YORK アルファ フライトジャケット



【新品未使用‼️】 ノースフェイスUS規格 ハイベント ナイロンジャケット刺繍



希少[GUCCI]レア.vintageナイロンブルゾン.ウインドブレーカー

【サイズ】

パタゴニア フーディニスナップティ プルオーバー

XLarge-Short

【香り】パタゴニア Sサイズ トレントシェル3L

着丈 66cm

マムート グライダー2.0フーデッドジャケット Men

身幅 81cm

HENRY HAUZ コーチジャケット ネイビー L

袖丈 92cm

polo Ralph Lauren ポロゴルフ ラルフローレン ナイロンパーカー



TATRAS タトラス ナイロンジャケット リバーシブル

【カラー】

【激レア】 アディダス ナイロンジャケット スイングトップ 西ドイツ製 銀タグ

GREY

エンノイ ennoy ENNOY ナイロン パッカブルジャケット XL 黒



チャンピオン Vネック ナイロン チームロゴ 2XL 緑 古着 長袖 アウター

【状態】

【激レア】NIKE ナイキ ナイロンジャケット 70's オレンジタグ!

デッドストック

90s OLD STUSSY ナイロンジャケット、パンツ 上下セット

(新品未使用)

WIND AND SEA COLLAB AMERI MA-1



90s ポロ ラルフローレン 刺繍 ナイロン ブルゾンジャケット ネイビー 古着

【素材】

【大幅値下げ!!】【新品】ラコステ×BEAMS ナイロンジャケット

ナイロン

A.SHO様専用。



エルニード ELNIDO コーチジャケット cootie rottweiler

【その他】

vintage《パタゴニア》マウンテンパーカー/ピンク/メンズXL

個体によってコントラクターの違い・紙タグの有無に差がある場合ございますが、全てデッドストックで質感等に差はございませんのでその点ご安心ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 新品、未使用

◉フォロー割フォローして下さった方には、商品価格から割引させて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォロー割希望」とお知らせ下さい。◉おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい。その他アイテムも宜しければこちらからご覧下さい。#古着屋TTTこちら米軍実物 デッドストック USARMY IPFU トレーニングジャケットになります。近年人気急上昇中のこのIPFUジャケット。レプリカやリプロダクト品も増えてきましたがこちらはミルスペックタグ付きの米軍実物品となります。質感はしっかりとした厚みのあるナイロンジャケットで、最近のナイロン素材でできたジャケットなどに比べ肉厚で所有感が満たされる1着です。機能性としてはその厚みのあるナイロン素材から防風性に優れ、裏地はメッシュになっているので蒸れづらい仕様となっています。前面から後ろ面にかけてはV字リフレクターが配置されており、デザイン的にも機能性的にも優れています。アウトドアシーンはもちろん街にも溶け込む秀逸なデザイン。個人的な使用シーンですが、防風性やリフレクター機能があることからバイクに乗る際やウォーキングする際によく着ています。コンビニなどに行くときにさっと羽織るアウターとしても優秀です。デッドストックでしか味わうことのできないナイロンのハリ感、パリパリとした質感を味わいつつ、着込んでいくことで徐々にやわらかくなる風合いを楽しんでいただきたいです。サイズはXLarge-Short元々大きめの作りもあって、男性がオーバーサイズで、かつ丈は短めに、バブアーで言うところのスペイのようなサイジングで着るにはベストなサイズ感かと思います。【サイズ】XLarge-Short着丈 66cm身幅 81cm袖丈 92cm【カラー】GREY【状態】デッドストック(新品未使用)【素材】ナイロン【その他】個体によってコントラクターの違い・紙タグの有無に差がある場合ございますが、全てデッドストックで質感等に差はございませんのでその点ご安心ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 新品、未使用

☆ ナイキ ☆ Vライン ☆ ボア☆ナイロンジャケット ☆ グレー ホワイト☆コーチ ナイロンジャケット パーカー サイズM 美品 COACHOLD GAP アノラックパーカー 90s 00s Y2K激レア❗️トミー アメリカ古着ジャンパージャケットマウンテンアウターアウトドアNFL グリーンベイパッカーズ ナイロンジャケット 迷彩ノースフェイスマウンテンジャケットNP15001ノースフェイス レインウェア レインテックス カッパ 雨具 NP10505