Needlesのトラックパンツです。

Needlesのトラックパンツです。22ssLサイズぐらいです。ニードルス トラックパンツ ジャージ レッド 赤 菅田将暉 あいみょん 小松菜奈 滝藤賢一サイズ表記は【S】です。ウエスト/股上/股下78/33/72特に目立った汚れ等はございません。ほとんど気にならないです。古着故神経質な方はご遠慮ください。MADE IN USA ブランド から、ドメスティックブランド まで、80's 90's の シャツ Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ジャケット

