【お1人様1点限り】 AIR NIKE MAX720/OBJ ▪️送料込み▪️ スニーカー

★最終価格★

新品タグ付 未着用NIKE エアジョーダン1 ブレッド MID 26.5cm



ナイキ エア フォース 1 MID × Off-White 25.5cm

NIKE エアマックス720 オデルベッカムジュニア

Nike Air Jordan1 High Zoom 【海外限定モデル】

海外限定color

NIKE AIR JORDAN1 '94 BRED 25.0cm



ホカオネオネ HOKAONEONE エンジニアードガーメンツ ハラコレオパード

それなりに使用していますが、エア漏れ無しで状態もさほど悪くないのでまだまだ履いてい頂けると思います。

MaisonMargiela メゾンマルジェラ コーティング ハイカット 41

レアなカラーなのでお探しの方、宜しくお願い致します。

salomon xt-6 ベージュ



YEEZY BOOST 350 V2 adidas 29cm 新品未使用

スニーカー型···ローカット

【早い者勝ち】エアフォース1 LOWレトロ Color of the Month

カラー···ブラック

A BATHING APE シャーク ベイプスタ LOWスニーカー 白×赤

履き口···紐

ニューバランス990V3 Patta new balance 990 v3



Grey fog

#ARIMAX

グッチ スニーカー メンズ スネーク

#OBJ

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

