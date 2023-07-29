期間限定特別価格 22ss DAIRIKU Boy M Girl Meets Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

DAIRIKUのリンガーT。
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マルボロ ２点セット
プリントのひび割れ加工やネップ加工など、ビンテージのような風格です。
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ほとんど着用せず保管していたため、出品します。(金欠)
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■数回着用、美品。写真をご覧下さい。
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■COLOR:Black
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■MATERIAL:Cotton100%
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商品状態確認し、納得の上ご購入下さい。
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STUSSY ステューシー ビッグロゴ スカル プリント Tシャツ USA製
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ダイリク
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
90s Disney ディズニー DONALD ドナルドＴシャツ XXL グレー
DAIRIKUのリンガーT。プリントのひび割れ加工やネップ加工など、ビンテージのような風格です。ほとんど着用せず保管していたため、出品します。(金欠)■数回着用、美品。写真をご覧下さい。■COLOR:Black■MATERIAL:Cotton100%■サイズ M■彼女募集中です。商品状態確認し、納得の上ご購入下さい。y/project//martine rose//kudos//doublet//cottweiler//xanderzhou//alyx//Prada//GUCCI//delada//adererror//escstudio//rafsimons//kidill//gosharubchinsky//misbhv//christian dada//maison margiela//vetements//dttk//Kozaburo//ttt_msw//littlebig//napa by martine rose ダイリク sugarhill 彼女欲しい。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ダイリク
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし