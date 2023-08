ブラックデザイン 日和 テーブル

igtスリム スノーピーク

収納ケース付き

使用時サイズ:約W93cm×D38.5cm×H30cm

収納時サイズ:約W45cm×D38.5cm×H5.3cm(アイアンプレート含まず)

本体:アイアン

脚部:オーク

重量:約2.3kg

中央に取付可能:アイアンプレート(ノーマル・ツリー)・BX-PLATE・ミックスウッドプレート

左右に取付可能:アイアンプレート(ノーマル・ツリー)・BX-PLATE

外箱に送付状を貼り付け送付します。

※取付可能なアイアンプレートは別売りです。

