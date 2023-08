最安値 レスカ　ヴィンテージ　6mm 状態良好 サングラス/メガネ

Lesca vintage 6mm レスカ メガネ

こちらは復刻版ではなく正真正銘の当時のもの

Vintageになります。

某有名店で購入後、鼻盛り加工しました。ヨーロッパ仕様なので鼻盛り加工は必須だと思います。ヴィンテージの雰囲気を損ねることなく、安定した装用感です。

現行のPicaとは違った玄人の雰囲気、Lesca本来の良さを感じて頂けると思います。

個人的には8mmより6mmが好みです。

この状態、ミリ数での出回りはないかと思います。

度ありで使用していましたが、付属のイエローレンズもありますのでお好きなレンズを眼鏡屋で交換するようお願いします。

Lesca LUNETIER Vintage

レスカ ヴィンテージ クラウンパント サングラス

MADE IN France フランス

BLACK

ガラスレンズ

純正ケース付き

レンズ横幅:45mm

レンズ縦幅:39mm

ブリッジ幅:25mm

正面横幅:130mm

テンプル長さ:140mm

厚さ6mm

着用回数少ないですが、ヴィンテージものですので小さな傷等はございます。

ご検討の程よろしくお願い致します。

即購入可

レスカ

Lesca

lesca vintage

レスカヴィンテージ

lescavintage

クラウンパント

ピカ

Pica

