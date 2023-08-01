最安値 レスカ　ヴィンテージ　6mm 状態良好 サングラス/メガネ

Lesca vintage 6mm レスカ メガネ
極美品 オリバーピープルズ505 MBK
■OAKLEY オークリー USA製 エムフレーム サングラス 21221k13
こちらは復刻版ではなく正真正銘の当時のもの
999.9 フォーナインズ ヴィンテージ
Vintageになります。
kal様専用
ジャンポールゴルチエ 56-6104 ビンテージ サングラス 鉄板 ゴルチェ
某有名店で購入後、鼻盛り加工しました。ヨーロッパ仕様なので鼻盛り加工は必須だと思います。ヴィンテージの雰囲気を損ねることなく、安定した装用感です。
Scala 度入りサングラス 81230527-11S
★ BARTON PERREIRA バートンペレイラSKYLER ★
現行のPicaとは違った玄人の雰囲気、Lesca本来の良さを感じて頂けると思います。
新品正規品RayBan レイバンサングラス RB4258F 601/2 アジアン
オリバーゴールドスミス zak52（値下げしました！）
個人的には8mmより6mmが好みです。
飯田将成さん着用★新品★RayBan レイバン RB4259F 601/80
新品同様レイバン正規品 RX5345Ｄ-2012ダークハバナ 老眼度数＋1.50
この状態、ミリ数での出回りはないかと思います。
Oakley juliet custom
度ありで使用していましたが、付属のイエローレンズもありますのでお好きなレンズを眼鏡屋で交換するようお願いします。
90s OldSTUSSY オールド STUSSY サングラス Lola
アクネストゥディオズ サングラス【美品】¥38880→¥16000
デッドストック✨Dior サングラス 2434 75 1980s ヴィンテージ
Lesca LUNETIER Vintage
bottega venetaボッテガヴェネタ眼鏡メガネサングラスサーモントブロウ
【希少】BURBERRY バーバリー サングラス メガネ ヴィンテージ
レスカ ヴィンテージ クラウンパント サングラス
新品 未使用 レイバン RB8731D-1002-55 シルバー ハバナ
✨未使用✨TOM FORD トムフォード TF5379 サングラス べっこう
1930s アメリカンオプティカル fulvue デッドストック
MADE IN France フランス
井戸多美男 金子眼鏡 T-467 ブラック 度無し サングラス
美カラー OAKLEY オークリー レーダーロックパス サングラス
BLACK
【偏光】Oakley オークリー サングラス Frogskins フロッグスキン
hope様専用 未使用品 THOM BROWNE TB-702
ガラスレンズ
新品 オリバーピープルズ OV1220S 5039R6 M-4 30th
白山眼鏡店 ARMS-CUTモデル ハクサンガンキョウテン
純正ケース付き
KAZUO KAWASAKIカズオカワサキ 川崎和男デザインのツーポイントメガネ
Electric Golf×Beams GolfxClubhaus サングラス
レンズ横幅:45mm
Gentle Monster ( ジェントルモンスター )
レンズ縦幅:39mm
MOSCOT TINIF SUN
ブリッジ幅:25mm
ダイワ偏光サングラス
正面横幅:130mm
PTA様専用 Buddy Optical バディーオプティカル cis シス
テンプル長さ:140mm
GARNI ガルニ サングラス 【美品】
厚さ6mm
ma-様専用 greyant サングラス
✨美品✨ Ray-Ban レイバン サングラス RB3539 エリカメタル 調光
着用回数少ないですが、ヴィンテージものですので小さな傷等はございます。
鯖江ブランド最上級 アリエストロ AR-6002 52□21-143 眼鏡 a
ご検討の程よろしくお願い致します。
未使用 レイバン rayban rb4313 サングラス ブラックウェリントン
美品 GLCO サングラス サイズ 47 ロ24
即購入可
STUSSY HIROSHI サングラス
OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ サングラス 偏光レンズ
レスカ
アンティーク眼鏡（K14W G)
Lesca
RayBan 新品正規 キムタク レイバン RB2140F 901/64
lesca vintage
【サングラスとして即使用可能】999.9 フォーナインズＳ-56Tノーズパッド亀
レスカヴィンテージ
DEAD STOCK US Official G.I. サングラス
lescavintage
GATORZ EYEWEAR DELTA(デルタ)
クラウンパント
PENTAX SAFETY HOYAペンタックス ブラウン サングラス F294
ピカ
BJクラシックコレクション COM-536MT
Pica
【フレームのみ】OAKLEY JAWBREAKER ジョウブレーカー
商品の情報
|ブランド
|アイヴァン7285
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
Louis Vuitton サングラス 1.1 ミリオネア
オークリー スートロ ライトスウィープ Prizm Road
A.D.S.R. サングラスSATCHMO サッチモ 03 クリア
huawei owndays スマートメガネ Eyewear
Lesca vintage 6mm レスカ メガネこちらは復刻版ではなく正真正銘の当時のものVintageになります。某有名店で購入後、鼻盛り加工しました。ヨーロッパ仕様なので鼻盛り加工は必須だと思います。ヴィンテージの雰囲気を損ねることなく、安定した装用感です。現行のPicaとは違った玄人の雰囲気、Lesca本来の良さを感じて頂けると思います。個人的には8mmより6mmが好みです。この状態、ミリ数での出回りはないかと思います。度ありで使用していましたが、付属のイエローレンズもありますのでお好きなレンズを眼鏡屋で交換するようお願いします。Lesca LUNETIER Vintageレスカ ヴィンテージ クラウンパント サングラスMADE IN France フランスBLACKガラスレンズ純正ケース付きレンズ横幅:45mmレンズ縦幅:39mmブリッジ幅:25mm正面横幅:130mmテンプル長さ:140mm厚さ6mm着用回数少ないですが、ヴィンテージものですので小さな傷等はございます。ご検討の程よろしくお願い致します。即購入可レスカLescalesca vintageレスカヴィンテージlescavintageクラウンパントピカPica
商品の情報
|ブランド
|アイヴァン7285
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし