人気定番の WACKO MARIA NECK FACE アロハシャツ シャツ

WACKO MARIA NECK FACE

MATERIAL RAYON:100%

S (肩幅44cm 身幅110cm 着丈72cm 袖丈24cm)

定価: ¥35,000 (税込:¥38,500)

状態:1回着用のみ

ハイブランドクリーニング後カバー付け保存していました

*趣味が変わったので出品です

**他出品や過去出品にもワコマリア出しており、半分コレクション目的での所有だった為本物です

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 未使用に近い

