豪華 KinKi Kids フォトブック　３冊セット アイドル

KinKi Kidsフォトブックのセットです。

3冊揃っての出品は珍しいかと思います。

どれも一読しただけで、暗所にて保管していました。

Single colection Book 2017

Roots of Kinkikids Dialogue Book 2022

KinKiKids Live Photo Book 2022 0101

収納ケース

ダミースリーブは付きません。

素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。

#KinKi Kids

#キンキキッズ

#堂本光一

#堂本剛

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

