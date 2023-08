Engineered Garments (エンジニアードガーメンツ)

Combi Suit-Cotton Nano Twill

(ジャンプスーツ、オールインワン、ツナギ)

シーズン:20ss

カラー:ブラック

サイズ:S - 肩幅47cn 身幅56cm 袖丈24cm 股上31cm 股下70cm 着丈54cm

10回程着用し保管しておりました。

画像6枚目のような目立たない傷がございます。ご了承下さい。

【説明】

薄手で滑らかな肌触りが特徴のコットンツイル地のコンビスーツ。

ミリタリーのフライトスーツをベースにし、ショートスリーブとショートレングスにアレンジされた軽快なデザインです。

ゆったりとした作りのため風通りもよく、気温が上がっても楽しめます。

またウエスト内側にはドローコードが付いているので、ギュッと絞ればスタイリッシュな雰囲気。

1枚で着ることが出来るようになるまでは、ジャケットやシャツを上から羽織り、独特のレイヤードスタイルを味わってみてください。

※中古品に理解のある方のみ購入をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エンジニアードガーメンツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

