他サイトでも出品していますので、購入前に一度コメントをお願いします。

2023年3月にビームスオンラインで購入しています。

サイズ: US 10.5 28.5cm

『お知らせ』

▼タグ付き新品、未使用品となります。

▼24時間以内の発送を心掛けています。

▼ダンボールに梱包してお届けします。

▼喫煙はしませんのでタバコ臭はしません。

▼ペットは飼っておりませんので獣臭はしません。

すり替え防止の為、返品はお受けいたしません。

〈BEAMS〉仕様の「ビッグシルエット」

■デザイン

1968年にリリースされたスエード製トレーニングシューズをルーツに持つ〈PUMA(プーマ)〉の名作『PUMA SUEDE』を〈BEAMS〉仕様に別注。本別注最大の特徴は、アッパーやシュータン、シューレースを含む全てをボリュームアップさせた、完全な〈BEAMS〉仕様の「ビッグシルエット」なデザイン。昨今のアメカジ・ストリートシーンを席捲する様々なパンツスタイルにも馴染みが良い、こだわりのバランスです。

■ディテール

国内最大級の皮革産業地域である兵庫県姫路市で生産された『姫路レザー』を使用。上質で繊細な毛並みと肌触りが特徴です。組み替え可能なBLACKとWHITEのシューレースが付属。

ビームス別注のプーマ スエード通称FATになります。

ビームス3店舗のみで限定販売された超レアモデルです。

スケシューのようなボリュームがストリートファッションに合います。

日本製で非常に丁寧な造りです。

m990 m991 m992 m993 m996 v1 v2 v3 v4 v5 v6

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド プーマ 商品の状態 新品、未使用

