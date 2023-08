沢山の出品者様の中からご覧頂き

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド クージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

沢山の出品者様の中からご覧頂き有難う御座います^ - ^☆ ☆フォロワー様割一律300円引き※これ以上のお値引き交渉は平等性に欠けるため、お断りしております当アカウントではコアな90s後期~00sファッションシーン好き、Y2Kにハマる古着をを中心にたくさん出品しております! #古着屋ぺけぽん◯アイテム説明Coogiワイド デニム バギーパンツ超ルーズ ビッグシルエット オーバーサイズクージーらしいカラーリングの良い刺繍イケてるアイテムです是非ご検討下さいませ^ - ^◯サイズ平置きウエスト49股下83股上36わたり40裾幅30総丈122素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ◯カラーブラックデニムお使いのモニター環境によって多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください◯状態状態の良好な古着です☆ご覧頂き有難う御座いました☆P597t2

