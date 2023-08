★1点限り!

★送料無料!

★フォロワー様は割引します!

〜¥3,000 : ¥100 OFF

¥3,001 〜 : ¥200 OFF

¥10,000〜 : ¥500 OFF

!2点以上のまとめ買いでさらに5%OFF!

→#ゆうボックスのスポーツ

サービスご利用の際はコメントにてお知らせください*

========================

【商品特徴】

●ブランド▶︎▶︎Snap-on スナップオン

●サイズ▶︎▶︎表記3XL

●寸法

着丈→約79㎝(首肩付け根から裾下)

肩幅→約74㎝(肩から肩)

袖丈→約62㎝(肩から袖先)

身幅→約74㎝(脇下から脇下)

ヴィンテージ感漂う刺繍がひと際目を惹くスナップオンのナイロンジャケットです^ ^

レーシングの旗がかなりカッコイイです。

ストリート系コーデはもちろん、ゆるだぼのフォルムが渋いのでヴィンテージ調なアメカジコーデにもオススメ!

冬も春も秋も万能に使えてカッコイイコーデができちゃうアイテムです!

冬の相棒としてとってもオススメの厳選したデザインです*

入手困難な90sインポート一点物古着ですので気になった方はお早めにご利用下さい*

●状態

目立った汚れや傷もなくオススメな状態です⭐️

【コメント無し即購入OKです】

【交渉中でも、購入者優先です】

【フォロー割あります】

⭐︎古着屋ゆうボックスはこんな方におすすめ

●ゆるだぼストリートミックスコーデ好き

●ミリタリーやウェスタン、カレッジ、サーファー、バイカー、ワークスタイルが好きなアメカジコーデ好き

●厚底靴やスニーカーと合わせたラフで着飾らない韓国ファッション好き

●高円寺や中目黒・下北沢・原宿などでお買い物をするオシャレさん

他にも80s、 90s の ナイキ / アディダス / チャンピオン / スターター / NBA / NFL / MLB / ラルフローレン / カーハート / パタゴニア / ノースフェイス / ラコステ / ハーレーダビットソン / ナイロンジャケット / スウェット / パーカー を出品してますので是非ご覧ください

→#ゆうボックスの古着

41024-68-n326

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

