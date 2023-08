⬇️タップして商品一覧を見る⬇️

✅商品情報

ブランド:HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー

色柄 :白 ホワイト

サイズ :M

状態 :良品(目立った傷等なし)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:65cm

身幅:50cm

肩幅:44cm

袖丈:20cm

✅注意事項

※神経質な方は、古着のご購入をお控え下さい。

※掲載写真の色合い及び、サイズ詳細の多少の違いはご容赦下さい。

✅当店について

◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」実施中!!

◎「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

◎パーカー スウェット Tシャツ ポロシャツ シャツ ジャージ ジャケット アウター などの幅広いカテゴリーのアイテムを出品しています。ストリート スポーツ ゆるだぼ が好きな方にオススメです‼︎

管理番号2550-0924

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

