Brand: NIKE

COVERSE CT70 HI ダークソバ ブラウン

NAME: DUNK HIGH PREMIUM SB 3BEARS PACK「PAPA BEAR」

新品未使用 アディダス オリジナルス シーユーレイター OG

Color: Multi

エアフォース1 ブロンクスオリジン

サイズ: 27.5cm (US9.5)

Nike Air Max 1 "Crepe"

Code: 313171-781

国内正規品 アディダス スーパースター ブラック EG4959 28.5cm

Condition: 1度のみ着用の極美品

new balance M990NV4 値下げ致しました。

購入先: SKIT

NIKE DUNK Low LAドジャース

付属品: なし

converse allstar ✖️ Rick Owens DRKSHDW

*画像にあります白いBOXは撮影用に使用しているものですので付属致しません。

ディースクエアード DSQUARED2 メンズ スニーカー スリッポン

購入価格: 178000円

エアジョーダン 37 PF 27センチ



ナイキ エアフォース1 07 PRM ダルマ DD9941 100

#ナイキ

new balance 9060 27.5 cm

#ダンク

NIKEDUNKLow

#ベアブリック

Thinking Different NIKE Air Jordan 1

#ベアー

アディダス フォーラム ミッド "トリプル ホワイト"

#メディコムトイ

Supreme × Vans 25.5センチ

#3BEARSPACK

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

