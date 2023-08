※Available in English. Please feel free to contact me in English※

✨極美品✨ヘレンカミンスキー かごバッグ ラフィア ブラック



トリーバーチ 大きめトート

他にも多数レディースアパレルを出品しております。

kkkkk様専用 Ampersand カゴバック、マルニバッグセット

是非ご覧ください。

bibiy カゴバック

#にゃほのレディースアパレル

palorosaパロローサ♡かごバッグ♡未使用品



美品 LOEWE スクエア バスケットバッグ スモール ラフィア&カーフ

○アイテム

【極美品】ANTEPRIMA ワイヤーミニボストン ピンクシルバー開閉ファスナー

【未使用】MAISON N.H PARIS ラフィアスクエアハンドバッグ ピンク レディース ユニセックス 完売品 希少品

エバゴス ガラスレザー 籐付きミニ財布ショルダー E金具



かごやさんの山葡萄バッグ

○ポイント

【肩掛け可能】HELEN KAMINSKI ラフィア トートバッグ ブラウン

MAISON N.H PARIS (メゾン・エヌ・アッシュ・パリ)のかごバッグ(ハンドバック、トートバッグ)です。コロンとしたサイコロ型が愛らしいかごバッグ。クラフト感たっぷりに仕上げた編み込み素材がシーズナルな雰囲気を演出します。マチ幅が広いのでポーチやお財布などもすっきりと収まり、かわいいだけでなく使い勝手も良好です。布製のタッセルチャームがナチュラルでフェミニンな雰囲気を高めています。こちらは未使用タグ付きとなりますので、プレゼントにもいかがでしょうか。

moca♡様専用 リッツ・カールトン RITZ-CARLTON かごバッグ



MEHRY MU メヘリームー★20SSレザーラタントップハンドルボックスバッグ

○カラー

新品★ピンキー&ダイアン かごバッグ 定価3万 2WAY モカ

ピンク

ヘレンカミンスキーバッグ❤️ラフィアバッグ



GOYARD ゴヤール 正規店 日本橋高島屋店 購入 サンルイ PM グリーン

○素材

マルニ MARNI FLOWER CAFE ステンシルバッグ

ラフィア

伝統工芸士「渡邉勝竹斎」 竹籠バッグ

※マダガスカル産のラフィアを手作業で丁寧に編み上げています。

anuans アニュアンス ラタンワンハンドルバッグ



【未使用】MAISON N.H PARIS ラフィアスクエアハンドバッグ ピンク

○サイズ

エバゴス ebagos カゴバック ワンハンドル

幅:約18.5cm

ebagos エバゴス カゴバッグ ブライドルマグ 黒

底マチ:約19cm

ヨッシーさん専用 ヘレンカミンスキー カゴバッグ

高さ:約19.5cm

LOEWE ロエベ ポシェットバッグ ラフィア

入れ口幅:約16cm

【送料込】山葡萄かごバッグ

持ち手:約37cm

【momo様専用】【美品】竹かごバック

持ち手幅:約1.2cm

【新品】新作 PATOU パトゥ ラフィア スモール かごバッグ

重さ:約280g

マルニマーケット フラワーカフェ マルニ カゴバッグ 新作 おしゃれ

※平置き素人採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。

✨タグ付き未使用品✨ alienina アリエニーナ ロープバッグ 小



るぴん様専用★レア新品タグ付きラドロー fuiclow Flare straw

○状態

MARNI マルニ カゴバッグ

未使用

アンティークフィリピン手提げかご

※鑑定済みのお品物です。安心してご購入ください。

outersunset アウターサンセット かごバッグ



大人OK!Chloeクロエ かごバッグ(タグ付き)

○付属品

新品未使用!DRAGON(ドラゴン)レザーバッグ #8811 タン

タグ

sempliceパイソンバッグ(未使用品)



ドラゴン レザーメッシュトートバッグ キャメル(値下げ)

○配送

マルニ TROPICALIA MICRO BAG/ トロピカリア マイクロバッグ

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

loewe カゴバッグ(ミディアム)

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

darich スクエアサマーバスケットバッグ



新品alexander wang アレキサンダーワン ショルダーバッグ

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

エバゴス かごバッグ



【極美品】MARNIマルニ フラワーカフェ クロシェ ハンドバッグ A08

管理番号

2023春夏入荷 マルニバケットバックBLACK

B03218483

商品の情報 ブランド メゾンエヌアッシュパリ 商品の状態 新品、未使用

※Available in English. Please feel free to contact me in English※他にも多数レディースアパレルを出品しております。是非ご覧ください。#にゃほのレディースアパレル○アイテム【未使用】MAISON N.H PARIS ラフィアスクエアハンドバッグ ピンク レディース ユニセックス 完売品 希少品 ○ポイントMAISON N.H PARIS (メゾン・エヌ・アッシュ・パリ)のかごバッグ(ハンドバック、トートバッグ)です。コロンとしたサイコロ型が愛らしいかごバッグ。クラフト感たっぷりに仕上げた編み込み素材がシーズナルな雰囲気を演出します。マチ幅が広いのでポーチやお財布などもすっきりと収まり、かわいいだけでなく使い勝手も良好です。布製のタッセルチャームがナチュラルでフェミニンな雰囲気を高めています。こちらは未使用タグ付きとなりますので、プレゼントにもいかがでしょうか。○カラーピンク○素材ラフィア※マダガスカル産のラフィアを手作業で丁寧に編み上げています。○サイズ幅:約18.5cm 底マチ:約19cm高さ:約19.5cm 入れ口幅:約16cm 持ち手:約37cm 持ち手幅:約1.2cm重さ:約280g※平置き素人採寸の為、多少誤差が生じる可能性がございます。○状態未使用※鑑定済みのお品物です。安心してご購入ください。○付属品タグ○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号B03218483

商品の情報 ブランド メゾンエヌアッシュパリ 商品の状態 新品、未使用

新品・未使用 ニーナミュウ ハローキティ フェイスカゴBAG新品限定品リアルクロコダイルトートバッグロエベ/セリーヌ/かごバッグ巾着/カゴバッグ巾着/リバティ/インナーバッグ国産山葡萄かご 台形新品未使用 MARNI マルニ マーケット ミニバスケット カゴバッグebagos 小さめカゴバッグ胡桃と山葡萄 手作り 籠バッグ 三つ編み美品 LOEWE ロエベ バスケット SMALL