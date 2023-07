数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます。

FOG - Fear Of God Essentials 1977 Henley Rugby Sweatshirt / Coral

エッセンシャルズ 1977 ポロシャツ

サイズ: XS

カラー: Coral

購入先: SSENSE

状態 新品・未使用

FOG-Essentials 1977 Henley RugbyShirt/XS

FOG Essentialsは糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。気になる箇所がございましたら写真にて掲載致しますので、お申し付けください。

返品交換は受け付けておりません。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。

ご不明な点は御気軽にご質問ください。

納品書のコピーが付属可能です。

ご希望な方は予めコメントにてお伝え下さい。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

